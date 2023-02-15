女友重度用IG　有拗撬即出PO公審　男友嗌頂唔順：仲貼埋港女語錄

社交網站雖然方便聯繫親朋友好，但也毋須把隱密私事公開吧？有港男早前在討論區發帖，指女朋友沉迷使用Instagram，更曾因此被上司指責，而2人近日較多爭執，每當他未立即安撫，女友總會在社交平台上傳數個限時動態，向旁人暗示他們正在吵架。樓主對女友的行為非常不解，認為毋須事事都分享，無奈稱「好頂唔順」。



有男生發文指女朋友非常沉迷使用IG，平均10分鐘看一次，亦曾被上司指責常用手機。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

樓主在香港討論區以「有時好頂唔順女朋友有呢啲壞習慣」為題發帖，指女朋友非常沉迷使用Instagram，平均相隔10分鐘便會打開查看，就算上班期間亦如是，故曾被上司指責。他又表示，近日因女朋友經常發脾氣，自己亦忍不住多責罵兩句，每每會發生爭執時，女方總會在Instagram上傳數個限時動態，暗示在與男友吵架，「話自己冇人要啦，再repost（轉載）埋啲港女語錄」，直至樓主安撫她為止。

樓主慨嘆，雖然每個人都有發洩情緒的權利，但不解女友總將情侶之間的事分享給所有朋友，「係咪下下都要share晒畀佢啲朋友知…，講到好似次次都係我唔啱，淨係話畀人知我話佢兩句，但係又唔講佢自己做咗啲咩搞到我話佢」，因而大感無奈，直言受不了女朋友這個壞習慣。

樓主認為每人都有發洩情緒的權利，但不明為什麼每次都要分享給全部朋友知，因而無奈表示，有時候真的受不了女朋友這個壞習慣。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民對樓主表示同情，但認為他應「企硬」不要道歉，甚至有人勸他及早分手，「飛咗佢，冇做錯又氹咩，冇啲男子氣慨」、「勉強無幸福」、「女朋友自己揀，唔好怨」、「網上面單方面數臭對方真係好賤」。不過也有網民認為男方不應追蹤女友的社交平台帳戶，否則便不尊重女方的私隱，「個人認為IG係私人地方，男友或老公唔應該追蹤或者偷睇」。