台式飲品店員工斥同事貪小便宜1招拎走飲品　公審反遭網民圍攻

在飲品店上班拿走飲品，算是過份行為抑或「另類福利」？早前有在台式飲料店做兼職的員工發文，指某天下班時看見同事手持1杯飲品離開，對方解釋稱因沖調過程中「出錯」，所以有飲品可拿走，樓主質疑該同事是貪小便宜。樓主擬公審同事的行為，詎料反被網民指責反應太大，更笑言「問公司你㗎咩？」，又指在飲料店工作，拿飲品喝屬正常事。



樓主下班時看見同事手持1杯飲品離開，對方解釋稱因沖調過程中「出錯」，所以有飲品可拿走，樓主質疑該同事是貪小便宜。。（《喝杯咖啡嗎》劇照）

該名兼職員工在Dacrd討論區以「個同事日日都偷偷哋攞嘢飲翻屋企」為題發帖，指自己在台式飲料店做兼職，某次因為遲了下班，因而看見有同事手拿1杯店內的飲品離開。他好奇詢問，對方則笑稱「有時整緊嘢飲嘅時候會『唔小心』做錯步驟」，於是他才帶走相關飲品。不過，樓主稱公司指引列明假如沖調飲料過程中有步驟出錯，便要全杯掉棄，因此質疑同事是為了免費飲品而故意犯錯，心生不滿便在網上發文公審。

不過，許多網民反認為拿走飲品並非大問題，指1杯飲品成本低，公司老闆也通常不會在意，「反正所有茶，珍珠都要倒，拎走1杯好小事，嗰度10蚊都冇」、「間公司你㗎咩，咁識幫公司慳錢，公司又唔會畀返啲你」、「合理運用」、「又唔係拎10幾杯走 ，同埋老闆都唔會在乎嗰一杯兩杯」、「本來就唔值錢」。

不少網民都認為拿走1杯飲品沒問題，因根木不值錢，其實老闆都不會在意，「反正所有茶，珍珠都要倒，拎走1杯好少事」。(ShutterStock)

有人亦分享過去的打工經驗，「我以前返過X茶，每日返工至少飲一杯，有時熟人嚟探班都會整杯俾佢飲」；亦有其他人揶揄樓主，「不如你擔心同事會癡肥好過啦」、「唔滿意咪報警告佢偷竊」、「做呢類兼職預咗任飲，唔會預有同事咁大反應」。