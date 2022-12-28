台灣最正醫科女神小馮同「教授」合照　網民一睇驚呼：夢幻聯乘！

台灣女學霸正妹「小馮」馮琪淯2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，一舉一動都吸引網友關注。



沒想到，小馮26日PO出與教授的合照，竟是前台北市長柯文哲，讓瞬間讓1.2萬人朝聖，笑問：「夢幻聯動嗎？」

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小馮26日PO出在台大醫院與柯文哲的合照，還原兩人碰面時的場景。小馮看到柯文哲先說「老師好，老師我爸是柯粉」，柯文哲則回問，「你爸幾歲」、「現在柯黑比柯粉多了」。

網友看完紛紛留言，「我不知道該羨慕柯P還是小馮了」、「小馮小馮得第一」、「這樣看感覺小馮好高」、「兩個偶像站在一起，暈了」、「你好，我是馮粉」、「笑死，好會聊天」。

據悉，柯文哲25日卸任台北市長後，26日回歸台北市民、台灣民眾黨主席及台大教授的身分，並於早上7時30分就從家中步行到台大醫學院上班，回歸醫師本業的工作。

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