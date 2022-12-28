台灣最正醫科女神小馮同「教授」合照 網民一睇驚呼：夢幻聯乘！
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣女學霸正妹「小馮」馮琪淯2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，一舉一動都吸引網友關注。
沒想到，小馮26日PO出與教授的合照，竟是前台北市長柯文哲，讓瞬間讓1.2萬人朝聖，笑問：「夢幻聯動嗎？」
點擊放大看有關圖片及更多小馮美照：
+39
小馮26日PO出在台大醫院與柯文哲的合照，還原兩人碰面時的場景。小馮看到柯文哲先說「老師好，老師我爸是柯粉」，柯文哲則回問，「你爸幾歲」、「現在柯黑比柯粉多了」。
網友看完紛紛留言，「我不知道該羨慕柯P還是小馮了」、「小馮小馮得第一」、「這樣看感覺小馮好高」、「兩個偶像站在一起，暈了」、「你好，我是馮粉」、「笑死，好會聊天」。
據悉，柯文哲25日卸任台北市長後，26日回歸台北市民、台灣民眾黨主席及台大教授的身分，並於早上7時30分就從家中步行到台大醫學院上班，回歸醫師本業的工作。
【同場加映】女神降臨遊樂場惹圍觀 IG狂曬比堅尼吸50萬粉 竟是英國名校學霸（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+43
台女「半裸攻頂」惹爭議 IG揭山野大解放非首次 本尊這樣解釋台隧道驚現狂野「重機女神」惹熱論 本人竟是超甜美啦啦隊隊長產後變肥阿嬸 靠168斷食法+呢組運動減肥回春 網民：根本兩個人抖音超人氣電單車女神再有近千豔照流出 疑涉大陸網紅圈暗黑操作台「惹不起的高校少女」首屆冠軍長大了 傲嬌小妹妹驚變純欲女神
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】