小二女童常發呆被罵3年　母帶求醫揭恐怖真相自責痛哭　9症狀留神

【癲癇／症狀】小孩常常發呆可能並非懶惰，真相不容忽視！台灣有小兒科醫生分享病例，指曾有1名小學2年級女童因經常「發呆」求診，檢測後發現女童出現短暫「當機發呆」原因，其實是「癲癇」發作，母親知悉真相後大哭，自責過去以為女兒是不專心而「罵了她3年」。「癲癇」又稱「腦癇症」，是神經系統疾病，如出現9類症狀，就要及早求醫。



小孩常常發呆並非懶惰，家長要小心留意，及早帶往求醫檢查找出根源。（示意圖，Thought Catalog／Unsplash）

台灣小兒科醫生陳木榮於節目《醫師好辣》分享病例，1名小學2年級女童因常常「發呆」、學習不夠專心而被父母帶來看診，希望醫生開藥讓女童吃，或轉介到大醫院的兒童心智科檢查。

陳醫生問診期間，發現女童多次抿嘴，並呈現「暫時停住」狀態，判斷可能是「癲癇」小發作，於是轉介女童到腦神經內科檢查，證實女童的確患有「癲癇」。

台灣小兒科醫生陳木榮於節目《醫師好辣》分享病例。（《醫師好辣》截圖）

陳醫生指出，女童母親知悉真相後相當後悔，當場大哭，自責過去因為覺得孩子不夠專心「罵了她3年」，陳醫生則安慰說，只要即早發現及治療，女童的狀況會改善，毋須擔心。

孩子學習不夠專心或經常發呆，可能是有其他毛病，家長要小心留意。（示意圖，Kimberly Farmer／Unsplash）

癲癇、腦癇9大症狀要求醫



「癲癇」又稱「腦癇症」，是神經系統疾病。根據香港腦癇基金會資料，大概每20人就有1人在一生中曾有過「腦癇」發作，而每200至500人中更有1人有持續發病情況。

「癲癇」又稱「腦癇症」，是神經系統疾病，主要分兩大類。（香港腦癇基金會）

「腦癇」發作主要分兩大類，分別是「全腦性腦癇」及「局部性腦癇」，症狀如下：

局部腦癇：

1）目光呆滯，不理會人，如墮入夢中

2）無意識地重複咀嚼、舐唇

3）無意識地重複搓手、解扣、玩弄衣服或附近的物件

4）無意識地行走、奔跑

5）表露出恐懼、歡樂或憤怒，甚至大哭大笑



局部腦癇症狀一般持續1至5分鐘會自動停止，患者逐漸恢復知覺，醒後不知道發生什麼事。

全腦性腦癇（大發作）：

患者可能會（1）尖叫一聲，然後（2）全身僵硬，繼而（3）昏倒，（4）四肢陣攣抽搐。患者病發初時可能會暫停呼吸而臉色轉藍，咬破舌尖和失禁。



全腦性腦癇症狀一般維持1至3分鐘後會自動停止。