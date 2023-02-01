體能之巔｜男選手以膝蓋壓胸遭網民鬧爆　筋肉女卻一句力撐冇問題

【體能之巔：百人大挑戰／Netflix】Netflix推出運動綜藝《體能之巔：百人大挑戰》，找來多達100名的韓國健身網紅、體育選手與模特兒，要來比誰是最強者，有著健美身材的帥哥美女齊聚一堂，自然引發話題。不過節目進行淘汰賽時沒有以性別分組，有男性選手指定要找女生當對手，甚至還以腿壓住女方胸部，立刻被觀眾鬧爆「韓男有夠爛」，不過這位女選手倒是大方發文：「在3億元獎金之前哪有分男女？」



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《體能之巔：百人大挑戰》播出到第2集，在賽前關卡｢吊單槓｣項目中，拿下好成績的選手可以優先挑選對手，進行「3分鐘肉搏搶球」項目。日前釋出第3、4集的預告，有幾名男性選手怕輸掉比賽，竟挑選體格較嬌小的女性選手對局，不過也能看到女性選手靠技巧反殺，讓一旁的其他參賽者拍手叫好。

其中格鬥技選手朴炯根就挑健美選手金春理當對手，只見朴炯根為了壓制金春理，竟用膝蓋壓上對方胸口，不僅嚇壞場邊的女性選手，大喊「胸部！胸部！胸部！」一旁其他男性看到也直呼「沒血沒淚」、「他瘋了」、「絲毫不留情」等，面對場邊眾人的譴責，朴炯根還在嘴邊比出拉上拉鍊的動作，示意要大家閉嘴。（點圖放大逐格睇引起爭議的片段👇👇👇）

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這段預告影片立刻引發韓國網友熱烈討論，有的人認為「很不男人」、「怕打輸所以挑女生，不就是沒自信贏其他男生，那幹嘛參加這個節目，有夠廢」、「希望全世界看到韓男這副軟爛模樣」；另一方面也有人認為，「這就競賽節目啊，節目規則就寫好了，又沒有說一定要女生對女生」、「他壓女生胸部，女生也可以踢男生要害啊」等。

金春理31日凌晨則在Instagram上發文，內容相當大氣，首先金春理稱事前早就知道節目比賽不分男女，也知道對手是格鬥家，一定會用纏鬥的技巧取勝，自己則是健美選手，只能想辦法扳倒對方。至於場邊女性選手大喊「胸部」則是要提醒她趕快從壓制中脫困，避免無法呼吸的狀況，而不是覺得金春理遭性騷擾。

金春理強調，節目本身就是為了娛樂，預告卻造成了沒有意義的男女對立、筆戰，賽後她也跟朴炯根笑著握手，雙方沒有任何爭執，還透過Instagram交流，朴炯根要大家閉嘴的動作也是為了增加節目的可看性。事後金春理還從別人身上得知，就是因為自己太強了，朴炯根不得不採取這種方式壓制。金春理再三呼籲觀眾不要為了節目吵架，還說：「在3億元韓幣的獎金面前，哪有什麼男女之分？」

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