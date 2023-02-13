巴士阿叔2.0？疑拉低口罩惹不滿　與眼鏡男互罵兼挑釁：落車隻揪

疫情過去3年至今，香港人也習慣了戴口罩，若有人在公共地方除罩該如何是好？日前有網民上載一片段，可見一名戴眼鏡男士正與另一名未有戴口罩的大叔在巴士車廂內互相指罵。從兩人對話得知，大叔坐車期間沒有戴好口罩，眼鏡男曾出言提醒，但大叔感不滿更站起來反罵引起口角，導致兩人在巴士上層車廂展開激烈罵戰，期間大叔更一度「撩交打」，挑釁稱「係咪想隻揪呀」。



大叔坐車期間疑沒有戴好口罩，引來眼鏡男出言提醒，惟被大叔用粗口回應，引發雙方罵戰。（YouTube影片截圖）

有網民近日在連登討論區以「巴士阿叔要求隻揪隻」 為題發文，分享長約2分鐘的巴士罵戰片段，事件在九巴上層車廂發生，但未有交代事發時間。片中可見，坐在大叔旁的女士於片段開頭說道：「佢只不過拉低啲（口罩）。」而坐在2人斜後方的1名戴眼鏡男士隨即反駁：「佢都唔淨係拉低一次啦。」

從雙方對話可估計，大叔坐車期間疑不斷拉低口罩，令眼鏡男感到不滿，於是出聲提醒，惟大叔不但不領情，更以粗口回應，引發激烈罵戰。大叔身旁的中年女士曾解釋，大叔因為呼吸系統不太好才有相關動作，但眼鏡男不接受解釋，這時大叔亦忍不住站起身斥責「邊個叫你激動我先」，眼鏡男聞言隨即扯火反駁：「我叫你戴好啲咋，我邊有激動呀！」

兩人沉不住氣在車廂內大聲互罵，各人又以粗口「X你老X」攻擊，大叔旁的女士本來想以一句「唔好嘈得唔得」了事，但眼鏡男身旁女士繼續助攻，同時指向大叔稱：「邊個X人老X先呀？」

大叔一度挑釁眼鏡男：「你係咪想隻揪呀？」（YouTube影片截圖）

後來大叔更欲挑釁眼鏡男，「你係咪想隻揪呀」，獲眼鏡男激動回應：「（你）好X好打呀？」大叔見狀又火上加油問「而家隻唔隻先？」，之後又補充一句：「我好X好打！」兩人再不斷來來回回指罵，眼鏡男憤怒指責：「我好聲好氣講，你就X我老X！」

大叔旁的女士見罵戰一發不可收拾，試圖力勸兩人收聲，解釋指「其實好小事」，但雙方仍未平息怒火，眼鏡男旁的女士續要求大叔為講粗口而道歉，但大叔不知何故拉去「隻揪」的話題，僅稱：「我幾十歲真係唔夠你打。」

兩人雖然未有動手，但之後又以言語繼續在車廂「隔空隻揪」，眼鏡男開口表明：「郁你就打X死你啦！」大叔則不甘示弱稱：「我唔緊要呀，我預咗死㗎啦。你咪郁我囉！」眼鏡男見大叔一直重複話題，後來沒好氣說：「（你）企都企唔穩啦，郁你？」大叔聞言突然放棄追擊，隨即又拉開話題：「陣間害到成車人落唔到車。」

片段未有交代大叔最終有否戴回口罩，以及雙方如何結束罵戰，不過事件引來網民熱烈討論。不少人直指大叔是「典型廢老」，「講咁耐肯打未」、「呼吸系統有問題，但又咁好氣撩人隻揪」、「原來巴士阿叔十幾年後都係同一對白」、「就係呢啲唔衰得唔輸得嘅態度最乞人憎」。

亦有網民指眼鏡男防疫過度，而且對大叔的反應太誇張，「佢鬧到想喊咁，個哭腔同震音聽得出好激動」、「2023年仲話驚中招」、「會唔會太多事，戴唔戴口罩都中㗎啦」、「個阿叔唔戴罩咪報警話佢犯法，冇啦啦又搵交嗌」。

（連登討論區）