老公床戰親生媽媽！台女星心痛揭20年前婚變內幕：我在客廳餵小孩

台灣女星蔣萍20歲時就與大15歲的編劇，一年半後不顧家人反對結婚，豈料婚後7年卻發現先生與自己的媽媽床戰，她坦言這段不倫內幕讓她很傷心，花了20年才走出陰影。



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蔣萍過去曾上台灣節目《新聞挖挖哇》爆料，當初因為不顧家人反對而結婚，後來卻發現老公與親媽外遇，她花了20年才走出陰影。她表示，結婚第7年發現先生態度突然轉變，但她也不了解原因，後來是一位精通命理的鄰居提醒她「你老公外遇已經半年」，她才開始注意。

蔣萍透露，當時夫妻在一次的爭吵中，先生突然說出「我一次就可以搞定你們母女2個人」，她才知道原來枕邊人的外遇對象是親生媽媽，她找媽媽攤牌，但媽媽卻關門避不見面。後來她才知道，原來是媽媽常請先生幫忙「按摩」，長日親密接觸進而發生關係。

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蔣萍生氣表示，當年老公還稱「如果我不這樣子做的話，妳媽她就會去找別人」，讓她聽完相當傻眼；甚至老公與親媽床戰時，蔣萍人就在樓下餵小孩吃飯。而知道先生外遇後，她和媽媽關係鬧僵，與先生糾纏了一陣子才順利離婚。

蔣萍回憶起當年交往時，直言一開始爸爸強烈反對，爸爸還說與前夫談過一次，認為她前夫「不是個好東西」，希望她能就此作罷，但當時她年輕又叛逆，長輩的話根本聽不進去，最後鬧家庭革命堅持嫁給對方，誰知婚後7年就發現先生不倫外遇親媽，對她造成相當大的傷害。

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