內地女挑戰「在香港講7天普通話」　港人反應超意外：真的很XX！

通關後內地來港旅客增加，有內地女就在網上發文，指嘗試「在香港講7天普通話」，結果港人的反應卻令她感到超意外，大讚「真的很可愛」，又形容在香港「體驗還是不錯的」。帖文引來內地網民共鳴，直言「如果你很禮貌對別人，別人通常也會很禮貌對你」、「就是這樣，在香港遇到99個nice的無人說，遇到一個發瘋的就立刻在小紅書說以後不來，不知道的還以為100個都是瘋的」。



有內地女就在網上發文，指嘗試「在香港講7天普通話」，結果港人的反應卻令她感到超意外。（小紅書）

該內地女於小紅書以「在香港講了七天普通話」為題發文，指在香港玩了一周，其間一直講普通話，而碰見的港人都比較友好，沒有什麼歧視，反應亦令她超意外，「他們（港人）努力說普通話的樣子，真的很可愛哈哈哈哈哈哈」。

樓主又形容在香港「體驗還是不錯的」，但建議在香港如果可以坐「地鐵（港鐵）」或「公交（公共交通工具，巴士）」，就不要「打車（搭的士）」了。

樓主建議在香港如果可以坐「地鐵（港鐵）」或「公交（公共交通工具，巴士）」，就不要「打車（搭的士）」了。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，認為大部份港人的確友善，「我也是昨天剛回家，覺得都很客氣」、「我廣東人，帶湖南同學去就改為說普通話一樣非常友好，還給我們耐心指路」、「同覺得，個別普通話不太好的表達出來的意思，就會讓你覺得態度不好，但是他真的是普通話不好哈哈哈，很努力在表達了，哪兒有那麼多態度不好啊」。

亦有內地網民認為，「如果你很禮貌對別人，別人同常也會很禮貌對你」、「在香港遇到99個nice的無人說，遇到一個發瘋的就立刻小紅書以後不來，不知道的還以為100個都是瘋的」。