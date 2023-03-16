籃球發燒友練3分波　時薪$85徵「執波員」　網民一睇要求：唔簡單

每個熱愛籃球的人或許都夢想過成為職業籃球員，但原來要將「籃球」變成職業其實沒有想像中遙遠？有網民日前發文，表示在Facebook上見到有人誠徵「籃球執波員」，工作內容是待僱主射出3分球後，撿回籃球再傳回僱主胸前。由於帖文詳列出工作資訊，並不似是玩笑，故令不少網民爆笑指「真心膠」、「有錢真係大晒」、「遲下會唔會有羽毛球、乒乓波執波員」、「原來咁就做到職業籃球員！」。



網傳有人願以時薪$85，徵「籃球執波員」陪同練習3分球，引起網民熱烈討論。（FB截圖）

有網民在facebook群組「散工招募區」發文，稱要招募1名「籃球執波員」於沙田、大圍區陪同練習3分球，標明以「學生、後生仔優先」，每個月3、4次於早上5點至7點間工作1小時，其間每10分鐘可休息2分鐘。至於工作內容及要求則為「我射3分，你執返畀我」、「唔好hea，準確傳到我心口」。樓主又表示願出時薪85元，邀請有意者主動聯繫，「即出現金，包一枝嘢飲」。

有網民認為要每球準確傳至樓主胸前，比起射3分球更難。（《THE FIRST SLAM DUNK》劇照）

帖文被部分群組成員截圖後再在其他群組廣傳，引起網民熱烈討論，有人指「我苦練10幾年嘅籃球技術，終於可以用得着！」，亦有不少人笑言「貧窮限制想像」、「以後叫我職業籃球（執波）員」、「有錢得嚟好懶，仲打咩籃球，正onX仔」。

有網民則笑稱這是筍工，「高過最低工資2.66666666倍，正！」、「仲包枝嘢飲喎，邊到搵啊」、「執下波就搵到餐晏仔」，但有人就認為工作內容說易行難，「準確傳到佢心口分分鐘比射3分更難喎」、「要傳得好準，準過佢射3分，仲要好早起身先得$85」、「佢射唔入我露出恥笑嘅表情會唔會畀佢炒魷魚」。

（fb「散工招募區」）