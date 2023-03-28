早晚喝這滋補飲品　16歲女半年後「心悸手抖」　求醫揭甲狀腺出事

為人父母當然想幫助子女更好地應付考試，而台灣1名16歲少女的父母就認為她太瘦，又知道她有考試壓力，於是半年來每日早晚都為她準備1杯蔘茶，結果「好心做壞事」，反而令少女出現手抖、心悸，求醫才發現患上「甲狀腺功能亢進症」。



台灣1名16歲少女在父母安排下每日早晚喝1杯蔘茶，疑進補過度患上甲狀腺亢進。（Unsplash）

台灣外科醫師陳榮堅在其Facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」中講述了1個病例，指他早前接診了1名身形瘦削的16歲少女，她因「手抖、心悸」求醫。在陳醫師探究病因時，發現原來少女父母認為女兒太瘦，又要面對考試壓力，為了幫她補身，這半年來每日早晚都為她準備1杯蔘茶。

陳醫師指出由於過度滋補誘發了「甲狀腺亢進」的可能，「有部份原因是因為過度補充不合宜的補品，誘發免疫反應錯亂，而變成亢進」。他解釋，「自己的細胞，認為自己的甲狀腺是壞人要攻擊它，而引起發炎反應」，這時候，身體會釋放大量甲狀腺素，令甲狀腺慢慢腫大及「變強」，就形成了甲狀腺亢進。甲狀腺亢進病徵包括易倦、體重減輕、心跳變快、心悸、脖子腫大、眼睛突出等，而女性患者則可能同時出現月經不規則、不易受孕等症狀。

陳醫師指甲狀腺亢進的病徵包括心跳變快、心悸、易倦、體重減輕、脖子腫大、眼睛突出等，而女性患者則可能同時出現月經不規則、不易受孕等症狀。（Unsplash）

他又指，以前醫療技術不夠發達時，醫生一般會建議患者開刀切除，但事實上，當甲狀腺被攻擊了一段時間，正常的甲狀腺細胞都被殺死，「剩下都是假的軀體」，難以分泌足夠甲狀腺素，所以日久反而會變成「甲狀腺低下」，功能轉差，故反對「一有甲狀腺亢進，腫起來就先考慮開刀」，而現時治療以藥物為主，當藥物無法改善時，才由醫師評估手術可能性。

陳醫師建議少女先停止喝蔘茶，搭配類固醇治療並調整作息。（Unsplash）

陳醫師建議該少女先停止喝蔘茶，並搭配類固醇治療及調整作息，「雖然考試期間有點困難，但還是要盡量回到一個比較好的作息」，因為甲狀腺容易受周邊環境或情緒影響。至於平日注意事項就有以下6項：

1. 少吃含碘食物，如：海帶、紫菜、含碘鹽食物。

2. 少喝咖啡、茶、酒等刺激性食物。

3. 甲狀腺亢進會造成新陳代謝加速，需注意營養攝取，適度補充維生素B、Ｃ與鈣。

4. 吸煙患者需要戒煙，否則會令眼球突出症狀更難治療。

5. 適度調整壓力，避免過度勞累。

6. 切勿自行停藥，應按時覆診。



（FB專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」）