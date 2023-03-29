「麻煩食素女」要求成枱人唔食肉　網友：話廚房個鍋碰過肉都唔得

每個人飲食習慣不同，有人吃素，有不吃牛、羊，也有人不吃豬肉，彼此都該互相包容。



日前有網友在Dcard發文表示，自己班上要聚餐，但吃素的同學規矩一堆，令他十分傷腦筋。

進而引發其他吃素的網友感嘆自己就像帶有「原罪」一樣，直言為何吃素就時常被嫌棄、說教。

要成枱人就佢一個被嫌麻煩 其他素食者紛留言：希望大家多點包容（點圖放大閱讀）：

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近日一名網友以「遇到吃素食很麻煩」為題發文抱怨，班上同學要聚餐，但有一位吃素的同學要求很多，包含餐廳鍋子不能碰到肉、桌上不能有葷菜甚至同桌者也不能吃葷，別人提議讓吃素的同學自己一桌或自備食物，又被認為是在「欺凌」，令原PO相當苦惱。

網友看了紛紛傻眼表示，全班只有他一人吃素，應該要自己提出解決方案：「怎麼把自己的需求講完就丟給別人」、「為什麼是大家要去配合她」、「桌上有葷菜都不能，建議不要約她了」、「很麻煩」。

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一名吃素的網友看到這篇貼文後有感而發，感嘆：「吃素是我的原罪嗎？」坦言看到留言很難過，勾起許多不舒服的經驗，例如有些人只要聽到他吃素就會嫌棄、說教，告訴他吃素很麻煩又不營養，甚至強迫推銷葷食，令他相當心累，也希望大眾對少數族群多點包容尊重。

網友則要他別「對號入座」：「跟吃不吃素沒關係，單純就是個人修養的問題，你不用把自己上升到原罪」、「那篇文不是在說你」、「是不是過度放大解讀了」、「吃素聚餐時不要吱吱喳喳要朋友配合，都是好素」。

也有其他網友訴苦：「其實那篇身為素食者的我看到也蠻難過的，從小吃素，校外旅行什麼的，我永遠都是自己一個人坐一個大圓桌吃飯。」

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