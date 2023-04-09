女子叫車回鄉掃墓突傳嗡嗡聲　抬頭驚見超大蜂巢　司機1句勁搞笑

在室內遇到蜜蜂還可以躲開，但在蜜車廂內見到巨大蜜蜂巢，誰還能淡定啊？近日內地有女子僱了1輛車回鄉掃墓，怎料上車不久後便聽到「嗡嗡聲」，抬頭驚見原來是司機位頭頂有個籃球般巨大的蜜蜂巢。女乘客嚇破膽之際，男司機不但毫不畏懼，甚至還笑着拍攝短片，喜孜孜稱「要發財了」，讓她不禁放鬆下來，拍下這有趣畫面並分享到網上。



不少網民看到畫面都表示害怕，「起雞皮疙瘩」、「我可能一分鐘都不敢（逗留）」。女子表示，那是山上的野蜜蜂，一般不會攻擊人，而且因為是油菜花開的季節，油菜花能滿足蜜蜂需求，也同時需要蜜蜂為它傳授花粉，所以打開窗時蜜蜂很容易飛進車內。



內地有女子僱了1輛車回鄉掃墓，怎料上車不久後便聽到「嗡嗡聲」，抬頭驚見原來是司機位頭頂有個籃球般巨大的蜜蜂巢。（網上影片截圖）

內媒報道，安徽省黃山1名女子日前回鄉掃墓，並叫了1輛車接載，上車後居然聽到有「嗡嗡嗡」的聲音傳出，不料抬頭一看卻發現駕駛座位車頂居然有1個巨大蜜蜂巢，最少有數百隻蜜蜂，使她大嚇一跳並稱「驚呆了」。不過搞笑的是，司機不害怕之餘，還開心地跟蜜蜂合拍短片，稱「要發財了」，完全體現了什麼叫「和平相處」。

女子拍片分享，指原來蜜蜂們已經在車內待了一整天。（網上影片截圖）

該女子稱，其實這是山上的野蜜蜂，一般不會攻擊人，加上現在是油菜花開的季節，開車打開窗時蜜蜂就會直接飛到車內。她還分享原來牠們已經待了一整天，車途中有幾隻蜜蜂圍着蜂巢在飛，而她因為從小在山裏長大，所以不會害怕，只是沒料到才會被嚇一跳，但亦提醒他人，若遇蜂巢，記得要請專業人士及時清理，以免發生危險。

看見司機大叔這麼勇敢，而且還那麼搞笑，網友們紛紛表示佩服，「我可能一分鐘都不敢（逗留）」、「密集恐懼症」、「起雞皮疙瘩」；亦有人猜測原因，「蜂王飛進來，所以其他蜜蜂跟着進來」。有留言則大讚司機很有愛心，「野生蜜蜂越來越少了，需要保護」。