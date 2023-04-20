去台南食米芝蓮牛肉湯！老闆娘送錯餐咆哮摔錢　遭公審發聲明回應

專程去台南吃牛肉湯竟然換來一肚氣！有台灣女生日前發文抱怨，指專程開車從彰化去台南吃1間曾獲米芝蓮推介的牛肉湯，結果被催點餐又送錯餐，「老闆娘就一副欠她錢的嘴臉」，想確認錯單後賬單金額有無問題時，對方竟爆氣咆哮到全店都聽到，還將錢摔在枱上說「你們這種的錢我收不起」。女生發文公審後，店方發聲明回應，稱已向事主道歉，但有許多人因事件在Google評論留下一星負評，呼籲網民別再惡意中傷，又說會將網上惡評蒐證後跟律師商討後續處理。



女生一行人開車到店南吃牛肉湯，沒料到換來一肚氣。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台南牛肉湯享負盛名，許多港人去旅行都會專程去吃，但有遊客就遇到不快經歷。該台女在facebook群組「爆怨公社」發文，稱專程由彰化開車到台南吃1家曾獲米芝蓮推薦的牛肉湯，一進店坐不到5分鐘就被催促點餐，「老闆娘就一副欠她錢的嘴臉」，點餐時感受到老闆娘不耐煩。樓主指，一行人點了2碗大牛肉湯，店家卻來了3碗，於是告知他們錯了，而老闆娘先去看點單明細，但拿了其他桌的單來看，之後再去垃圾桶找，才確認真的只點2碗。

樓主隨後問老闆娘1句，「那這樣金額是對的嗎？」，對方竟然大爆氣，像她們犯錯一樣鬧道：「我不用算嗎？」、「你口氣那麼差」、「一直趕」，咆哮音量大到整間店都聽到。老闆走來相勸，她們覺得算數了，沒料到老闆娘「又跑來咆哮道『你們這種的錢我收不起！』，把錢摔我們桌上」，想趕人走。

女生一行人開車到店南吃牛肉湯，沒料到換來一肚氣。（fb群組「爆怨公社」圖片）

樓主無奈道：「只能說這間店我們吃不起，特地來來品嘗美食，沒想到遭受這種對待。」樓主還在點餐後還發現，疑似收了3碗肉燥飯的錢，「但老闆娘對人的態度想必是不缺錢不缺客人吧，店內有監視器歡迎拿出來對質喔」。

網民批評店方離譜，「我會立刻走人」，台南有好多好吃的牛肉湯，建議樓主另覓店家。但也有人聲援店家，指從沒遇到過態度問題。

事件引來熱議後，老闆女兒託朋友在爆怨公社上傳聲明，先向當事人道歉，稱她當天人不在場，了解後發現當時人流較多，老闆娘在點餐及跟餐上有疏忽，導致送錯餐，「本店在這裏致上最大的歉意」。至於原文提到肉燥飯收錢問題，聲明稱菜單有寫明湯品及熱炒會送1碗肉燥飯，肯定沒收錢。

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聲明提到，當時老闆處理方式是全額退款，「並沒有摔錢，也很誠心跟客人道歉。身為餐飲業二代，我很了解我爸跟我媽的脾氣跟做生意的態度，這幾年因為開發票的事鬧到沸沸揚揚」，又說兩老不太懂及接受到用點餐機，由傳統小食店轉型做餐廳很困難，明白不是解釋待客態度差的理由，但事後有太多人到Google評論留下一星負評，甚至沒去過就恐意中傷。

聲明表示，已私下向當事人道歉，而網上惡評蒐證後，會跟律師商討後續處理。店方同時上傳閉路電視畫面，爭論過程因角度問題沒完整錄下，但退費有拍到，老闆有去安撫客人情緒，又上傳賬單證明已經作廢。

（綜合）