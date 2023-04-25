啟德嘉峯匯516呎全屋白色光猛簡約　1招增加客廳空間感｜裝修實例

簡約家居不只是設計風格，更是一種生活態度。屋主認為太多的儲物櫃，只會成為自己日後囤積雜物的機會，所以屋主便選擇將空間留白，因為屋企是居住的地方，而不是擺放物件的地方。 全屋設計以白色為主，並加入不少玻璃材質，增加空間明亮和簡潔感覺。



基本資料：

啟德嘉峯匯／516呎／2房

屋主希望客廳以簡約明亮為主，所以電視櫃與梳化的顏色與牆身同樣選用白色，讓傢俱猶如隱身於牆壁之中，減輕存在感。為了採納更多自然光線，梳化背後的牆身改造成半開放式玻璃間隔，令客廳也可以感受到由另一個房間的窗戶照射進來的光線，同時亦有放大客廳空間的視覺效果。

小朋友睡房與客廳的間隔打通，改以玻璃窗分隔，令到窗外的陽光都能穿透玻璃間隔，照射到兩個空間每個角落。 設計師亦為牆身粉上天藍色，同時成為了睡房與客廳的背景牆。

為了增加客飯廳的空間感，所以都避免使用高櫃，但設計師細心考慮到屋主的儲物需要，所以利用主人房的地面空間，設置地台，並以胡桃木色配搭海軍藍色的床頭布，營造出沉穩、時尚的感覺。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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Inbloom Concept



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