地產經紀怒X反價業主影片瘋傳！霸氣金句狂轟：讀咁多書有咩用？

【樓市／地產經紀／業主／買樓賣樓】物業交易最怕臨時加價，網絡近日瘋傳一段「地產經紀怒X業主」影片，指有一名地產經紀不滿業主一再反價，電話通話期間「爆氣」狂罵業主，火爆金句盡現，「啱啱睇完醫生，115血壓，我爆血管你係咪負責啊？」、「讀書讀咁多書有咩用啊？咁小責任都唔負！」、「我哋做agent係咪俾你哋咁玩呀？」、「你係人，我都係人來㗎！」，又明言業主有問題可投訴他。



網絡近日瘋傳一段「地產經紀怒X業主」影片。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「個agent 一句粗口都冇彈出嚟都已經好佩服佢」、「反價無問題，係咪應該寫票前傾好晒先呢」、「好明顯係個業主問題，貪得無厭」；但也有網民認為，雖然業主反價有問題，但該地產經紀的表現「EQ太低」。

相關影片長約3分鐘，涉事地產公司位於大埔。從影片見到，該中年男地產經紀正以洪鐘之聲透過電話責罵業主反價，「好喇，同你搞搞搞搞搞，我又加15萬，加完15萬，好喇OK，你噚日同我老細講話爭$2000，我畀你囉，爭$2000，我攞個意頭啫！我而家OK，我等咗你成日，我朝頭早7點鐘落來呢度，啱啱睇完醫生，115血壓，你使唔使過嚟睇下啊？我爆血管你係咪負責啊？」。

地產經紀怒爆業主過程逐格睇▼▼▼

業主回應後，該地產經紀即說「我講真㗎，我好認真咁同你講！我哋出嚟係俾你咁玩㗎？第一個電話講，600萬你收票，收票啊！第2個電話，金生話615（萬）無問題，615（萬）咩叫無問題啊？唔簽你咪講清楚囉！」、「張票我晨早有咗啦，你玩我1下唔夠，你玩我2下。第二下你再話要求615（萬），跟住話邊個邊個未覆到，叫我等電話耐心，我今朝早6點揸車返去大埔，我住屯門，吓？我返到來呢度你同我玩咩啊而家？」。

愈罵愈有火的地產經紀續說，「講到而家我都未講粗口啊！咩事啊而家？唔兌現承諾㗎？大人來㗎，過咗18歲㗎喇，講嘢要負責任啦」，又斥責業主「讀書讀咁多書有咩用啊？咁小責任都唔負！你係人，我都係人來㗎，唔係你一個電話打來唔玩就唔玩㗎喇，遊戲啊？」。影片最後，該地產經紀明言業主若覺有問題可投訴他，「打電話投訴我啊！」。

影片最後，該地產經紀明言業主有問題可投訴他，「打電話投訴我啊！」。（影片截圖）

影片沒有交代拍攝時間，網民看後均議論紛紛，「個agent 一句粗口都冇彈出嚟都已經好佩服佢」、「一日未簽臨約都反得，但搞臭咗個名以後Agent都唔會推你個盤畀客。其實咁在意一開波個價mark高啲囉，而家搞到大家」、「反價無問題，係咪應該寫票前傾好晒先呢」、「好明顯係個業主問題，貪得無厭」、「佢都冇點爆粗X客，我都覺得佢算係咁，真係佛都有火」。不過也有網民認為，雖然業主反價有問題，但該地產經紀「EQ太低」。