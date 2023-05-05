排便後仍覺「谷住」　30歲女揭患大腸癌　出現10大警號應盡快求醫

如果排完便後有一種排不乾淨的感覺，要當心患上大腸癌。有醫生分享真實個案，指有一位30多歲的女病人每次排便後也感覺排不清，於是接受「大腸鏡」檢查，結果發現患上大腸癌，提醒大眾若出現血便、不明腹瀉和大便有黏液等10大警號，應該盡快檢查求醫。



30多歲女子排完便後有一種排不乾淨的感覺，於是接受「大腸鏡」檢查，結果發現患上大腸癌（Getty Images）

台灣內科胃腸肝膽科吳耿良在專頁示，大腸癌有年輕化趨勢，以台灣為例，大腸癌是台灣最多人罹患的癌症。結腸、直腸和肛門癌的綜合死亡人數，在癌症死亡率中排名第三，超過9成大腸、直腸癌患者為50歲以上人士，但40至50歲，甚至30多歲的患者也開始增加，美國專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳耿良提到有一位30多歲的女病人，最近數個月總覺得排便排不乾淨，所以進行「大腸鏡」檢查，結果在乙狀結腸的部分發現大腸癌，繼而緊急轉到外科作進一步治療。

醫生提醒若出現便秘、不明腹瀉和大便有黏液等10大警訊，應該盡快檢查求醫。（資料圖片）

吳醫生提出，若身體出現10大警號，應接受大腸鏡檢查，以防是大腸癌先兆，強調「預防勝於治療！一有任何症狀，馬上接受檢查，才能夠及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會」。

大腸癌10大症狀，包括：

1）大腸癌家族史

2）血便

3）糞便形狀變細呈鉛筆狀

4）不明原因腹瀉

5）排便習慣改變

6）大便有黏液

7）下腹痛

8）便秘

9）不明原因貧血

10）體重無故減輕

