抽濕機長開會着火？　裝修佬教5大襟用貼士＋清潔須知｜生活百科

香港天氣經常濕熱，即使不是春天，不少香港人都會長期用抽濕機乾衣，或者避免室內積聚過多濕氣引致各種疾病等問題。一般抽濕機都可以用5年，但萬一使用不當，有機會隨時機身著火！以下就等裝修佬教你使用抽濕機的5大使用貼士+2大必知清潔法，等大家可以用到5年又5年！



室內維持在一個「密封」 狀態，以避免其他外來濕氣湧入，影響抽濕效果（裝修佬提供）

抽濕機5大使用須知



使用時應關好門窗

抽濕機開著時，應盡量令室內維持在一個「密封」 狀態，以避免其他外來濕氣湧入，影響其抽濕效果。這樣就可以令確保抽濕機能發揮功能，同時也可保護抽濕機的效能。

確保室內散熱空間

抽濕機並沒有一個最佳的擺放位置，但應盡量放置於平穩的空間，以免盛水器會有漏水情況，而機身亦應與牆壁、傢俬保持一定距離，確保機器有足夠空間散熱。此外，抽濕機的濕度感應器、出風、吸風位也不可以有雜物阻擋，否則很容易會影響其運作，以致未能達成最佳抽濕效果。

避免使用拖板開啟抽濕機

抽濕機是耗電量較大的電器，有不少人使用時為方便會用拖把使用機器，因此容易出現短路意外，亦為大家經常忽略的電線問題。因此，使用時應避免使用拖板，家中無人時，也不應長開抽濕機，以免發生火災。

定期清洗機身

抽濕機內的盛水器十分容易滋生細菌同霉菌，因此需保持潔淨，否則容易引致疾病。另外，部份機款有空氣清新功能，因此也要定期清洗濾網，以防止塞滿塵垢，縮減過濾網壽命。

使用時應避免使用拖板，家中無人時，也不應長開抽濕機，以免發生火災。（裝修佬提供）

非必要勿長開乾衣模式

現時市面上有不少抽濕機都有乾衣模式。但若不需乾衣的話，建議轉為正常抽濕模式，避免令到室內空氣過分乾燥，讓皮膚可以保持到一定的濕度，同時亦可以減輕抽濕機嘅負荷。

抽濕機清潔方法



抽濕機能清洗的部份並不多，除了出入風口位，還有能拆出來的濾網及水箱。一般出入風口位只需要抹走塵埃即可，但濾網及水箱則需另外處理。

抽濕機過漏網

抽濕機漏網能阻隔污物進入抽濕機內部零件，保護及令零件更長壽。保持濾網的潔淨，能減少塵埃積聚，以免影響空氣質素或細菌滋生，同時減輕壓縮機負荷，也能避免抽濕機出現散熱問題。

首先要了解你的濾網是否可以水洗，因為一些具空氣清新功能的抽濕機使用一種名為HEPA的濾網，這種濾網是高密度濾網，若用水清洗會破壞濾網纖維組織，影響淨化能力。如你的抽濕機有使用HEPA濾網，那只能以拍動或用刷子輕力刷走塵埃，並於達到飽和時更換。

以清水清洗濾網，但盡量避免用刷大力刷洗，刷子會令污物緊扣在濾網上，推得更入縫隙。（裝修佬提供）

一般濾網清潔程序

●取出濾網，輕輕拍打濾網，先清除一部份塵埃，令接下來的清潔更方便。

●或用吸塵機吸走濾網上的塵埃。

●以清水清洗濾網，但盡量避免用刷大力刷洗，刷子會令污物緊扣在濾網上，推得更入縫隙。

●可考慮用中性溫和的清潔液稀釋並浸泡濾網10分鐘，讓污垢能溶解剝離濾網，再用清水沖洗乾淨。

●抹掉濾網上的水份，晾於陰涼位置風乾至完全乾透（不要曝曬，或會使其變形），才放回抽濕機使用，避免濕氣損壞機內零件。

●如濾網多次清潔後仍有很多污物黏附，有機會是濾網壽命已盡，可能需要更換了。

每次抽完濕也應該要把積水倒掉，然後用清水清洗，晾乾才放入抽濕機。（裝修佬提供）

抽濕機儲水箱

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，然後把乾燥的空氣排出，改善空氣的濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

其實如果水箱清潔不佳，積藏的水份會令水箱發霉，有機會影響抽濕機本身。因此水箱的清潔也要注意，盡可能每次抽完濕，也應該要把積水倒掉，然後用清水清洗，晾乾才放入抽濕機。若果儲水箱出現髒污的感覺，用1:99稀釋漂白水清潔即可。

重用抽濕機抽出來的水？

為了環保，不少人會循環再用抽濕機抽出來的水，但由於抽濕機的冷凝裝置長期處於濕潤狀態，有機會滋生各種細菌，經過抽濕機而抽出的水份也會沾滿細菌，絕不適宜循環使用作清潔，千萬不要拿來洗碗或洗地抹窗。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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