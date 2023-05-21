冷氣師傅累到趴睡25樓窗外機上　業主：睡了半小時　網民話有疑點

夏日炎炎人人要歎冷氣，冷氣師傅累到睡在大廈外牆？內地日前瘋傳影片，指有冷氣師傅在25樓單位裝分體冷氣的室外機時，累到睡在窗台和室外機上，場面非常危險，而且還睡了半個小時。業主解釋曾叫師傅入屋睡，但他覺得來回穿脫裝備太麻煩，居然就睡在室外機上。其實正常情況要2名師傅一起作業，但該師傅的同伴沒到，他急上來就先爬出去，業主慨嘆冷氣師傅的工作辛苦又危險。雖然有網民同情師傅應該太辛苦，又指現實中很多業主拒付高空工作費，更有不少人質疑事件真偽，認為只屬「擺拍」，並非真有其事。



黑龍江有業主上傳影片，拍到冷氣師傅累到趴在窗外分體冷氣的室外機上睡着。（微博影片截圖）

內媒報道，5月18日網上瘋傳影片，指黑龍江牡丹江有冷氣機師傅在25樓外牆安裝分體冷氣的室外機時，因為太累竟然趴在室外機上睡。影片由屋內拍攝，業主住在25樓高層，由高空拍攝到樓下的汽車都都像一顆豆般細小，冷氣師傅趴在室外機和窗台之間，一隻腳放在窗臺、另一隻腳放在室外機，雙手屈起貼胸，身上有綁安全繩，片段中竟無動靜，似乎睡着了。

業主裴先生解釋，對方是裝冷氣的師傅，正常情況為安全起見要由兩名師傅安裝，但他的同伴未到，一時着急想先出去擰螺絲，將安全裝置固定好後就獨自爬出去，「大中午真不容易，想着讓師傅進屋來睡，但他不願意」。

冷氣師傅睡在窗台和冷氣機之間，一隻腳放在室外機上。（微博影片截圖）

裴先生曾勸冷氣師傅別着急先吃午飯，但他仍不願入屋，累極想在外面趴住睡一會，「因為他覺得安全繩來回穿脫很麻煩」。裴先生問他是否需要訂飯盒，「他不理我，沒醒，我很害怕，都不敢往外看」，師傅就這樣睡了半個多小時，他覺得冷氣機師傅工作很辛苦又危險，「都是養家餬口的挺不容易」。

內媒指，據海口普法，隨氣溫上升民眾裝冷氣需高加大，業主要安裝冷氣一定要請持牌人員，安裝是建議2人或以上合作安裝。

網民認為師傅顯然是前一天熬夜太久了，「這種認真的師傅與給我家安裝空調的敷衍師傅真的是兩個極端」、「真辛苦，他的後面有一個需要他撐起來的家」，現實中更有很多業主連100元人民幣（約112港元）的高空工作費都不想付。

有網民指睡在室外機太危險，「三點式的安全帶根本不夠安全」、「這麼高肯定要用五點式的吧」，不少人質疑「肯定是擺拍」、「也就攝像頭下能幹出的奇葩事」，高空作業一定要2人配合，再累都不可能在半空睡，「師傅知道危險！拍照者賺流量而己」，「在正午太陽下可睡半小時，不是擺拍的話，也太不可思議了吧？」。但也有人反駁「幹過工地活的都知道啥地方都能睡，所以我信」。

（綜合）