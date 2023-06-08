颱風古超｜周末打風？8張圖看清古超最新風力路徑　將升級強颱風

【天文台／天氣消息／古超／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】風來也風去，「瑪娃」剛離去，又出現新颱風「古超」。天文台表示，強烈熱帶風暴「古超」已增強為「颱風」，今日（6月8日）下午4時，「古超」集結在馬尼拉以東約1090公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並繼續增強。

而「古超」會逐漸增強，根據天文台熱帶氣旋路徑圖，「古超」會在周五（6月9日）增強成強颱風，不過究竟香港會否「打風」？是否懸掛風球？仍要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

究竟「古超」風力有多強？最新移動路徑？以下一一話你知。



即睇「古超」最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台表示，強烈熱帶風暴「古超」已增強為「颱風」。今日（6月8日）下午4時，「古超」集結在馬尼拉以東約1090公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並繼續增強。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，「古超」會在周五（6月9日）增強成強颱風，預料中心附近最高持續風速達155公里，而未來九天預計都會有驟雨，部份日子更有狂風雷暴。

不過究竟香港會否「打風」？是否懸掛風球？要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身