私家車高速公路長霸快線　交通警現身糗大了　後車片主：好治癒！

在高速公路上，最右邊的快線一般只用作超車，司機如非必要，均應避免長時間在快線行駛。不過，最近有司機就在社交平台分享1段「車Cam（行車記錄器）」片，看到他日前在青嶼幹線行駛，卻遇到另一司機長時間佔用着快線，車速甚至比中線還要慢，直至最後剛好有交通警現身，便上前指示涉事司機靠左駛，準備截停。片主在帖文大讚畫面「好治癒」，惟更多網民看後卻反指他「五十步笑百步」，自己同樣在快線駛近1分鐘，沒有回到中線。



最近有司機在網上分享1段「車Cam」片，顯示1輛私家車長時間佔用着快線。（facebook影片截圖）

片主近日在facebook群組上傳長約1分30秒的「車Cam」片，顯示事發於上周二（4日）下午1時許，當時片主於青嶼幹線行駛，卻遇到1輛黑色私家車佔用着最右邊快線，車速甚至比中線的行車還要慢。片主在黑色私家車後方行駛約1分鐘，直至後來有交通警出現，並指示相關司機駛至左方和讓出快線，才可加速行駛。

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片主在帖文直言該段「快線X被教訓」的影片非常治癒，「真係好爽」，惟不少網民看後卻反指他「五十步笑百步」，表示片主看到快線被其他人霸佔後，早應就駛回中線，紛紛留言稱「片主要注意，就算俾快線X頂住爬唔到頭，你都唔可以長期係快線等，都要返回中線，警察係可以告埋你」、「可惜！最期待嘅畫面冇捉埋片主， 捉埋嘅話就教育咗兩條快線X！」、「快線X話人快線X」、「你自己都係一樣」、「五十步笑一百步，中線有鬼咩？」。

不過，也有網民表示「大快人心」，留言稱「見到快線X被捉真係好治癒，好睇過捉超速」、「捉得好，不過捉極都有」。