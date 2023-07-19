慾火的士？乘客call車稱「我想含…」　曾接單司機呻中伏　真身是…

的士客人要求果真千奇百怪！有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，指有乘客召的士由港鐵坑口站到九龍灣，然而卻在備註加上超驚奇要求──「我想含XX（大的男性器官用語）」，令他質疑「唔夠大係咪唔可以接呢支order」。截圖引來網民熱議，笑言「接啦，仲等咩？」、「點解而家咁多呢啲，定還是真係有『另類客』搵生意…」。也有自稱接過這單的司機說看過客人真身，大呻中伏。



的士客人要求果真千奇百怪！（《降魔的2.0》劇照）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載召喚的士網上預約平台截圖，留言「唔夠大係咪唔可以接呢支order」。

截圖見到，客人想召的士從港鐵坑口站到九龍灣，並提出「千足金（按表收費，沒有折扣）」。按錶收費不「搲」折扣，看似正常不過的網約單，詎料「離奇在細節」，事關客人竟在備註加上一句「我想含XX」，相當露骨。

有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，指有乘客召的士由港鐵坑口站到九龍灣，然而卻在備註加上超驚奇要求 ── 「我想含XX」，令他質疑「唔夠大係咪唔可以接呢支order」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

網民看過截圖議論紛紛，笑言「接啦，仲等咩」、「咩標準？」、「人哋講緊YouTuber果個大J呀」。也有自稱接過這單的司機說看過客人真身，大呻中伏，「接過，肥妹嚟」。

有自稱接過這單的司機說看過客人真身，大呻中伏。（《降魔的》劇照）

另有網民認為此風不可長，「肉麻當有趣，仲幫人宣傳，只令對方愈嚟愈癲，睇到當睇唔到，才可令對方收歛」、「點解而家咁多呢啲，定還是真係有『另類客』搵生意…」。