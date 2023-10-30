怕走光？一種衫「有人買但唔見有人著出街」惹熱論：到底幾時著？

都說穿搭是一門學問，得體的穿著打扮總能夠給人留下好印象。



對此，就有一名女網友PO文表示，上班穿一字領會太暴露，在路上似乎從來沒看過有人穿，因此好奇發問：「春夏季節的實體店裡還是不少一字領，那就表示有人會買，一字領露肩上衣能在什麼場合穿？」掀起網友熱議。

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該名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，上班穿一字領上衣會太暴露，看來只適合約會或逛街時穿，「但我在路上從來沒看過有人穿，有看過無袖、甚至抹胸上衣也看過，但沒看過有人穿一字領」。

原PO接著提到，春夏季節的實體店裡還是有不少一字領上衣，那就表示有人會買，讓她不禁疑惑問道：「好奇有買一字領上衣的各位都在什麼時候穿？一字領露肩上衣能在什麼場合穿？」

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貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「路上確實少見」、「上班為什麼不行？我們公司一堆還穿露腰裝」、「以前有個女生跟我約會穿，肩膀超好看」、「約會、朋友聚會都可以穿呀，很好看，露出鎖骨微性感又不會太露」、「以前買過幾件，但只是穿開心的，不會想穿出去，肩那邊不是容易往下掉曝光就是往上跑要一直拉」。

不過也有網友表示，「我覺得能見度沒有很低」、「很常見吧，假日去人多景點都常看到」、「夏天會穿啊，吃飯逛街去海邊」、「以前流行過，現在比較過氣」、「以前比較流行，最近流行露腰跟緊身褲」。

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