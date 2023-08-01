青衣灝景灣703呎3房　$75萬裝修打造夫婦獨立工作空間｜裝修實例

今次裝修佬介紹青衣灝景灣的自住單位，而業主為一對90後夫婦，實用面積約703平方呎，裝修大約75萬元。設計風格係唔少港人都喜愛嘅輕奢華風，一齊嚟睇睇單位有幾靚啦～



戶主二人居住，而且亦不常下廚，於是決定拆開廚房原有牆身，打造成開放式廚房和酒吧枱。（裝修佬提供）

基本資料：

青衣灝景灣／703呎／3房

單位面積雖有7百多呎，但由於只有戶主二人居住，而且亦不常下廚，於是決定拆開廚房原有牆身，打造成開放式廚房和一個酒吧枱。

而吧枱廚房門位置為黑框玻璃趟門，而到地玻璃門則用原子玻璃打造，當開門時，站在玄關位可以也可當作鏡子使用。

設計師將其中一間房間的牆身拆了，並與主人房連接，當作書房和衣帽間。（裝修佬提供）

客廳主要以白色為主，同時為長方形形狀，因此電視櫃決定額外加配暗門，防止冷氣不足的問題。暗門採用了凹凸條子款式，加上電視櫃都用了特色牆紙，可以有更多特別搭襯，不會局限於只能用木材或者焗油的選材。

單位有3間房間，其中一間房間拆了牆身，與主人房連接，並當作書房和衣帽間。由於戶主兩人均會使用書枱，因此設計師利用了窗台位置，做出一個趟板，當女戶主在需要書枱工作時就可以拉出使用。

主人房就用地台床覆蓋，增加了其儲物空間。衣櫃以白色為主，床頭牆身就用特色牆紙。（裝修佬提供）

衣帽間的衣櫃則選用深色為主，櫃門採用了黑鋁框灰玻璃門，櫃內亦加設了燈，戶主在需要挑選衣服時就不用怕背光。

最後，主人房就用地台床覆蓋，增加了其儲物空間。衣櫃以白色為主，床頭牆身就用特色牆紙。為配合鍾情藍色的戶主，房間設計上皆以深色為主，再襯托特製的四份一圓形鏡，比以往的傳統方形鏡更具特色。

**單位廚房改動已獲屋宇署批准，並已符合消防條例要求 **

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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