福島核污水｜10都縣水產禁來港　K Kwong1原因指無影響：咪同我爭

日本政府今日 （24日）起將核污水排放入大海，港府宣布同日啟動進口管制措施，禁止日本10個都縣的水產進口香港，消息引起社會關注。化學博士K Kwong（鄺士山）亦發文講述個人看法，明言進口禁令對他「無乜影響」，皆因他「一向好少喺香港食日本嘢」，但他稱短期內將會到日本遊玩及進食水產，笑稱：「我會飛去日本食！唔好同我爭！」



福島第一核電站內千個儲存核污水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

港府昨日（23日）正式刊憲，擴大食物安全命令現有輸入和供應限制措施，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、 長野和埼玉十個都∕縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

化學博士K Kwong（鄺士山）昨日在facebook專頁發文，講述對「食日本嘢」的個人看法，明言個人不支持港府推出禁進口令，「唔支持禁，搵嘢嚟做」，但禁令對他「無乜影響」，因他一向較少在港進食日本料理，「因為貴過日本好多，亦冇咁新鮮」。他又指，短期內將到日本遊玩，屆時亦不會避忌進食當地水產，笑稱「我會飛去日本食！唔好同我爭！」。

化學博士K Kwong（鄺士山）亦發文講述對港府禁止日本10個都縣的水產進口的措施，笑指「一向好少喺香港食日本嘢」，故禁令對他影響不大。（K Kwong fb圖片）

K Kwong續指，相信國際原子能協會的監測工作及數據，不擔心日本排放福島核污水，「因為濃度低」，但他認同日本東海有地震風險，「所以積埋咁多污水唔係好事，我驚佢啲核污水未排晒就再一次『東海大地震』，咁就一次過乜Q未處理過嘅污水就排晒落海，全球漁業真正大鑊」。

他又提醒，即使日本排放核污水，農產品亦不受影響，「海嘅水係上唔到陸地灌溉系統嘅」，強調絕非因「自己唔怕死」才發表如此言論，「我個孫都食日本生果喎」。面對網民質疑「如果啲水冇事點解你唔攞嚟飲？」，K Kwong爆笑解話，「係經過海水稀釋咗嘅水無事，即濃度低到冇影響，但係我唔會飲海水。尿都冇事我都唔會攞尿嚟飲喎！」。

網民對是否繼續到日本旅遊及進食日本水產各有看法。（資料圖片）

帖文引來網民討論，笑言K Kwong帖文重點清晰，「幫你做咗個總結：唔好同我爭」、「呢啲辛苦嘢嚟，唔好同我爭，我幫你頂」、「唔好同我爭，今年要去返3、4次日本」、「我肯定係同你爭嘅其中一個，今年內我最少會再去兩次」。

不過也有網民認為，是否進食日本水產屬個人選擇，毋須受他人意見影響，「政府先禁10都縣嘅食物係正常做法，唔好為反而反」、「嗌咁多做乜？覺得無問題就去日本，覺得有問題就唔好去」、「信唔信每個人有佢地嘅自由」。

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀早前表示，香港食安把關好，港人毋須過份擔心，但提醒市民要注意均衡飲食，而三類較高風險水產應減少進食，包括藍鰭吞拿等大魚、蚌類等貝類產品及比目魚等在海洋底層附近生活的底棲性魚類。