41年前巴士邂逅　癡情伯伯街頭舉牌盼尋意中人　網民讚勇敢送祝福

記掛着僅有一面之緣的意中人足足41年，天下間有多少人能做到？有網民日前於討論區發文，指行經旺角時留意到1名頭髮花白的老伯，手持寫滿字的尋人告示牌站於人來人往的鬧市街頭，仔細看才得知對方希望尋回1982年在巴士上邂逅的女生，更形容其經歷「再多錢也買不到」。網民看過老伯的告示內容，認為他多年來仍未有放棄尋找心上人的行為癡情又勇敢，紛紛為他送上祝福，「鍾意一個人無錯啫，無做壞事就得」。



1名頭髮花白的老伯，手持寫滿字的尋人告示牌站於人來人往的鬧市街頭，希望尋回1982年在巴士上邂逅的女生。（連登討論區圖片）

網民「慢慢贏波」於連登討論區發文，稱近日路過旺角時見到1名頭髮花白的老伯，手持告示牌站在鬧市街頭，「開頭仲以為係嗰啲詐騙」，但他仔細閱讀老伯手上寫滿密密麻麻字句的告示後，才得知對方原來正尋找41年前遇見的心上人，因此希望代對方轉發訊息，「那年匆匆一別，希望唔係佢哋嘅最後一面吧。或許當年年紀輕，或許當年情意重」。

老伯名為施純立，相信由他親手製作的告示牌記錄了他與意中人邂逅的經過，時為1982年5月7日，他乘搭由旺角開往荃灣的33M巴士線時，與1名年約17歲、身穿校服的少女四目交投，「上半身發生了頗強烈震動，因而大大打動她的芳心，發生了最了不起的男女邂逅」。

施伯伯憶述，少女身穿的校服為是全白色連身裙設計，胸前標誌有3個紅色英交字母，惟他當年未能看清，估計或有機會是聖安當女書院的校服。1988年，他看到李嘉欣的相片時更一度認為是意中人，直至2010年才決心要尋回對方，希望了解她的近況，「我當時為她着想而沒有進一步行動，現場（時）非常想知道她是否過得幸福」。

他於告示呼籲，當年就讀該學校的學生能代為查詢並找出少女身份，「幫我找到她、了解到她的情況，一定好好報答你」，又形容「我這個經歷再多錢也買不到」。

帖文一出，有網民即表示認出施伯伯，指他多年前已在尋找心上人，並曾接受訪問，指邂逅意中人時自己已有盲婚啞嫁的太太，加上經濟能力不佳，故只能每日於同一時間乘搭該班巴士，希望遇上對方。後來他與妻子離異，決心創一番成就，盼望有日能重遇並追求對方，惟轉眼數十年，直至現在他仍在癡癡等待女生的消息。

不少網民得知施伯伯的故事，紛紛感嘆他尋找一生所愛數十年的舉動勇敢又癡情，不過亦有人認為他能找回意中人的機會微乎其微，勸他早日放下過去專注目前生活。（《半支煙》劇照）

不少網民得知施伯伯的故事，紛紛感嘆他尋找一生所愛數十年的舉動勇敢又癡情，「有咁嘅勇氣，好黐線又好癡情」、「雖然好毒，但又幾感人」、「我都希望佢會見返位意中人。雖然應該都無可能一齊喇，咁年紀，大家都做晒外公外婆啦，但起碼了到個心願先吖。鍾意一個人無錯啫，無做壞事就得」、「手字寫得幾好，希望佢搵到」。

不過亦有人認為施伯伯能找回意中人的機會微乎其微，勸他早日放下過去專注目前生活，「人生就係充滿遺憾，過咗就係過咗，及時行樂」、「講到咩邂逅咁感人，只不過一面之緣，連人哋咩名都唔知就掛住人幾十年？」、「講真，如果我係嗰個女仔，只會覺得好恐怖。就算我知道係自己，都未必會搵個阿伯，因為怕俾佢騷擾，不過欣賞佢癡情」。