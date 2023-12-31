港女呻男友太鹹濕！當街亂摸仲咁做　叫停被情緒勒索　網民睇到嬲

當街勉強女友做親密舉動所為何事？有女生發文大呻，指男友太過「鹹濕」，時常當街亂摸，由攬腰開始不停向上摸，即使周圍有人仍「想伸埋（手）入去」，又會在街上很多人的情況下要求接吻，甚至會伸脷，她拒絕時更會被男友情緒勒索，吵架到哭泣後對方只會「限時」改過，很快又打回原形。許多網民認為男友做法太過火，「唔係太鹹濕，係唔尊重你」，更有不少「過來人」分享經歷，勸她及早認真討論。



女生指指男友太過「鹹濕」，時常當街亂摸。（《非分熟女》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，大呻「男朋友太鹹濕點搞」，她先明言早知男友好色，但難忍在街上都亂摸，有時她穿短身「Crop Top」（露臍裝）出街時，男友會先攬腰，繼而愈摸愈上，「有時人少少直程想伸埋入去，我每次都同佢講話唔好」，她怕被途人發現，男友會胡說有確認過附近無人，但明明街上前後左右都有人。

而且，樓主說男友在街上路人很多情況下會無端要求接吻，「我覺得一下都ok，但佢有時會伸脷，佢冇所謂」。樓主很抗拒被旁人看到，有時會下意識推開，而男友會反稱「錫下都唔得！我唔鹹濕你，你就驚啦，又話咩你唔錫我係咪即係唔鍾意我」，質疑對方想情緒勒索。樓主表示，試過認真討論，希望男友在街上不要如此猖狂，惟效果不大，「有次我因為呢啲嘢嬲到喊，佢嗰陣時有改過下，但最近又開始變返以前咁」。

女生指男友會當眾要求接吻，「但佢有時會伸脷」。（《美女公寓》劇照）

無可奈何下，她發文向網民詢問如何開口，「唔想因為呢樣嘢而鬧交」。她重申親熱無問題，但絕不想當街當巷。

帖文引起熱議，不少人痛斥男友做法離譜，「你男朋友唔係太鹹濕，係唔尊重你」、「得寸進尺咪呢啲囉，唔尊重、唔成熟嘅表現」、「爆多佢一鑊」。更有男網民「認錯」，指曾經做過類似的事，幸好及時改過，「我之前都係咁，但自從有一次摸摸下太明顯被人見到，條友仲要皺曬眉頭咁褶咗聲，跟住女朋友嬲到同我講分手，令我之後出街都唔再摸了」。

不少「過來人」分享，如果男友在街上亂來一定要認真討論，認為溝通無效就應分手，「中學拍拖嗰陣時嘅男朋友都係咁，仲會當街當行着住校服摸我胸部」、「其實真係要深刻嘅教訓先會識得改，唔係建議你分手」、「呢啲男人跟本唔係愛你，鍾意你個身體多過愛你，利申過來人，已分」。

（Dcard）