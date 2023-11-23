收易通行訊息要求繳費　網民按連結揭為假網站：個名似搵廁所專用

上網要小心，即使是聲稱政府網站也有機會暗藏陷阱！有網民近日收到聲稱由政府不停車繳費服務「易通行」發出的電話訊息，指他有即將到期的帳單，若不及時繳費或會被收取「罰金」。他按進訊息提供的網頁查看，發現網頁名稱的「hketoll」被錯誤串成「hketoliet」，揭發為假冒網站，提醒其他用戶小心。不少網民看過假冒網站的名稱紛紛爆笑，認為與廁所英文「toilet」非常相似，笑言「去廁所都可以做到digitalization（數碼化），其實幾勁」。



有網民近日收到聲稱由政府不停車繳費服務「易通行」發出的電話訊息，指他有即將到期的帳單，若不及時繳費或會被收取「罰金」。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

該網民於facebook群組發文，指日前收到聲稱由政府不停車繳費服務「易通行」發出的電話訊息，表示他於10月20日使用服務的帳單即將到期，要求他盡快查閱網站，按指示繳交費用，以免被收取罰款。

樓主於是按進訊息提供的網站連結，發現首頁寫有「HKeToll 易通行」及「香港政府機構網站」字樣，看來與政府網站非常相似。不過該網頁名稱卻明顯有問題，首先是將易通行英文名稱的「hketoll」錯誤串成「hketoliet」；其次網站域名亦使用了商業性質的「.com」，而非政府機關專用的「.org」，因此樓主很快便發現網站屬假冒，未有任何損失，並提醒其他易通行用戶注意，「網站做到好似，留意」。

樓主發現網頁名稱的「hketoll」被錯誤串成「hketoliet」，揭發為假冒網站。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

不少網民看過網頁截圖，直指假冒網站的名稱與廁所英文「toilet」非常相似，笑言「我第一眼係睇到hk e toilet」、「香港又贏，有e toilet」、「一睇以為搵廁所專用website」、「去廁所都可以做到digitalization（數碼化），其實幾勁」。亦有人指收過類似的假冒訊息，同樣以易通行名義要求繳款，提醒上網時要小心，勿亂按不知名不明連結。