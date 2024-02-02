綠帽夫召幫手怒圍毆姦夫　行兇不忘拍片　傷者命危警拘人妻等5人

馬來西亞發生綠帽夫打傷姦夫案件。1名人夫懷疑發現妻子與1名男子出軌，大怒之下集齊人馬圍毆姦夫，更拍片記錄行兇過程，結果姦夫傷重昏迷送院，目前情況危殆，警方事後拘捕5人，包括綠帽夫和其出軌妻子，同時追緝另外2人。



人夫懷疑妻子與1名男子出軌，怒極號召人馬把姦夫毆至重傷。（示意圖/Getty Images）

安邦再也警區主任莫哈末阿占助理總監交代案情指，案發於1月23日早上10時許發生，警方接獲1名25歲華裔女書記報案，指她和1名30多歲的華裔男子前往雪州安邦地區1間茶室，準備向另1方人馬解釋消除誤會，但同行男子遭到至少3人圍毆，隨後更被帶往士拉央繼續毆打。

綠帽夫號召人馬幫手向姦夫施襲。（示意圖/Getty Images）

警方經調查後，相信有人夫懷疑妻子和男傷者展開不倫戀，於是聯同其他人前往該間茶室圍毆姦夫，他們甚至把姦夫載到士拉央地區1個涼亭繼續施襲，打到對方重傷昏迷，傷者隨後由同行友人送院接受搶救，目前情況仍然危殆。

綠帽夫號召人馬幫手向姦夫施襲，警方事後拘捕5名男女。（示意圖/Getty Images）

警方由本年1月26日中午12時30分起至1月27日凌晨2時05分，分別在安邦地區及柔佛州優景鎮拘捕2名華裔男子及3名華裔女子，疑犯年齡介於22至32歲，警方同時檢走6部手機助查，從手機中尋獲毆打男子的過程影片，顯示超過3名疑犯襲擊傷者。

莫哈末阿占助理指出，被捕5人中，分別是案中人夫和其妻子、1名有9項前科的男子，以及2名涉嫌拍攝影片的女子，警方引用刑事法典第326（嚴重致傷他人）條文來調查案件，扣留疑犯助查，並正追緝餘下2名在逃疑犯。

（綜合）