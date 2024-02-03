女網民被分手才知「男友媽是爸爸初戀」揭當年情斷內幕：傷害很大

情侶即將步入婚姻殿堂，才發現雙方家長曾有過「感情糾葛」，這該怎麼辦才好？近日一名女網友分享自從爸爸和男友父母見面後就一直強逼她分手，後來才知道「男友媽是爸爸的初戀」，當年爸爸被慘忍拋棄後傷透了心，如今更認為「她養出來的小孩不會好到哪裡去」，因此堅決要兩人分手。



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原PO在「匿名公社」發文，表示自從讓爸爸和男友父母見面後，爸爸竟態度強硬地逼她分手，原PO從沒見過爸爸這般態度，最後媽媽才告訴她「男友媽媽是爸爸高中時的初戀，後來上大學後嫌棄他太窮就把他甩了，這對他造成很大的傷害」。

如今爸爸和初戀時隔多年再見面，當年受了傷害的爸爸認為「這麼無情的女人養出來的小孩也不會好到哪裡去」，才會強硬要2人分手。媽媽也直言現在的關係已經有疙瘩了，就算原PO硬要結婚，以後爸爸每次看到男方心裡都會不舒服，這樣對雙方都不好。

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不過，原PO認為爸爸和男友媽撕破臉都已經是「上一代的恩怨」，明明就跟她沒有關係，「為什麼要因為你以前的傷害就不准我追求自己的幸福？」更何況男友媽也不覺得這件事有怎麼樣，原PO心有不甘地罵到「過去都過去了，還糾結這麼久是怎樣？」

許多網友聽完這段不可思議的故事後，都紛紛表態支持原PO爸爸的立場，「這很難不糾結，而且還是初戀耶」、「說實話，男方媽知道妳是前男友的女兒，只怕妳難逃毒手」，也有人反過來勸原PO，「我覺得妳重點錯誤，男友媽不覺得怎樣是因為她是拋棄者啊～妳爸是受害者當然會受傷，建議先跟妳爸坐下來好好談，最好拉妳男友一起去」。

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