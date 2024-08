巴黎奧運｜全紅嬋跳水奪金牌　Tom Brady布雷迪觀賽IG飆中文諺語

巴黎奧運會8月6日舉行跳水女子10米台決賽,中國選手全紅嬋奪得金牌,陳芋汐摘得銀牌。現場,一位世界體壇的GOAT級人物(史上最偉大球員)也到場觀看。



前美式足球員布雷迪(Tom Brady)就在社交媒體Instagram上發布觀看跳水比賽的一組動態影片,這位美式足球聯盟(NFL)的傳奇四分衛,徹底化身「老迷弟」,不僅被中國跳水「雙子星」所展現的「水花消失術」所折服,甚至還飆起中文:「人外有人,天外有天!」

巴黎奧運會2024年8月6日舉行跳水女子10米台決賽,中國選手全紅嬋(右)奪得金牌,陳芋汐(左)摘得銀牌。(Reuters)

布雷迪的第一條動態影片選擇中國運動員跳水的畫面,並寫下一段長文字:「我對這些運動員令人難以置信的專注和決心感到驚嘆,4年的準備在5次精彩的跳水中經受住考驗!成功並非偶然。」

此外,他還在影片上分別用中英文打出一句中國的老話稱讚道:「人外有人,天外有天(There are people beyond this person, and skies beyond this sky),如此謙遜」。

前美式足球員布雷迪2024年8月6日觀看巴黎奧運會跳水女子10米台決賽,並在社交媒體IG上發限時動態,讚揚中國跳水運動員陳芋汐及全紅嬋的表現。(IG@Tom Brady)

隨後,布雷迪又分別發布銀牌獲得者陳芋汐和金牌獲得者全紅嬋的跳水慢動作影片。有意思的是,由於影片是慢速回放,兩位中國運動員入水後在現場所獲得的觀眾驚呼聲也顯得格外清晰,而布雷迪慌亂中還不小心將全紅嬋的名字錯寫成Quan Hongchang,而非正確的Quan Hongchan。

現年46歲的布雷迪是一位已退役的職業美式足球四分衛,在長達23年的職業生涯中,曾效力於NFL球隊和新英倫愛國者(New England Patriots)和坦帕灣海盜(Tampa Bay Buccaneers),被同時冠以「驚人湯姆」(Tom Terrific)及「球隊棟梁」(The Franchise)的稱號。

布雷迪為新英格蘭愛國者效力長達19年,帶領新英格蘭愛國者9次進入超級碗(Super Bowl)並6次奪冠。

他2020年轉投坦帕灣海盜,帶領坦帕灣海盜奪下第55屆超級碗,個人五次榮膺超級碗最有價值球員,是NFL歷史上戰績最輝煌、也被外界廣泛認為是最偉大的四分衛。

前美式足球員布雷迪(Tom Brady)於2024年4月22日在西班牙馬德里出席勞倫斯體育大獎(Laureus World Sports Awards)頒獎禮。(Getty)

他以球員的身份在同一支球隊贏過六次超級碗是NFL歷史上唯一的紀錄,更以43歲的年齡創下史上最年長奪得超級碗的四分衛紀錄。

美國雜誌《People》5日報道,此次巴黎奧運會,布雷迪帶着女兒前往觀賽,除了跳水比賽外,他們還觀看美國體操名將比拉絲(Simone Biles)的比賽。在6月談到自己對運動的熱愛時,布雷迪曾說:「我喜歡所有的運動!」

他表示:「無論是英國的足球隊,還是Hertz Jota Team這樣的賽車隊,還是橄欖球隊、壁球隊、女子籃球隊、NFL球隊。事實上,真正的文化是關於人,關於責任和紀律,以及領導力。」

2024年8月5日,前美式足球員布雷迪(Tom Brady)在法國巴黎觀看奧運會比賽。(Getty)

巴黎奧運會網站5日也報道布雷迪的觀賽經歷,並特別提及,由於NFL的訓練日程安排通常與夏季奧運會相衝突,所以直到退役之後,布雷迪才得以有空來奧運現場享受這一氛圍。

退役後的布雷迪已經有新的工作,擔任NFL的比賽解說嘉賓。不過,報道也介紹並展望道,由於Flag Foodball已於2023年10月被國際奧組委確認為2028年洛杉磯奧運會新增5個大項之一,或許還會在奧運會的賽場上看到布雷迪的身影。

本文獲《觀察者網》授權轉載