農曆新年2021｜電子利市安全＋環保？　星馬不受落：似是金錢交易

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-13 10:00

農曆新年向來都有不少傳統習俗，但隨時代轉變這些習俗都出現了變化。近年電子錢包愈來愈普及，幾年前已經有人開始用電子支付的方式派利市。今年因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，不同地方的政府都鼓勵用電子支付方法收發利市，安全而且環保。但不是所以人都熱衷這種新轉變。

早於幾年前，中國內地收發電子利市的風氣已經變得愈來愈流行。英國廣播公司（BBC）報道，2017年六天的農曆新年假期就有逾5億中國人發送和接收320億個電子利市，較前一年增長10倍。每年農曆新年都有大型企業大派電子利市作為宣傳。例如支付寶去年就向用戶大派5億元人民幣的利市，抖音和快手都分別豪擲20億和10億元人民幣。

今年因為疫情關係，內地不同城市的地方政府都呼籲「就地過年」，避免回鄉。北京等城市因此發放5萬封價值200元人民幣的電子利市。《環球時報》引述人民大學高瓴人工智能學院助理教授王鵬指，電子利市將為數字人民幣的廣泛使用和全球化鋪路，「隨大量外國人將前往（北京冬季）奧運，屆時將會是極好時機宣傳數字貨幣，容許外國人登記和使用」。

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新加坡和馬來西亞等有華人聚居的地方，當地政府和銀行都鼓勵市民派電子利市。只是似乎大部份人都未準備好改派電子利市。

為了減少人流，新加坡有銀行要求顧客預約換領農曆新年用的新鈔，但不足一日名額已經爆滿，反應依然熱烈。根據新加坡《聯合早報》的網絡調查發現，逾九成受訪者仍然想繼續使用傳統利市。大部份選擇用新鈔的受訪者認為，利市寓意祝福，電子利市更像金錢交易。

電子利市不能完全取代傳統利市所帶來的佳節氛圍和人情味。有家庭主婦接受馬來西亞《東方網》訪問時表示，「過新年派紅包是一種傳統習俗，電子錢包的用途就是用來轉賬，若是以電子錢包的方式轉壓歲錢，就等於失去了這個傳統和新年意義。」也有人認為，利市既是壓歲錢，得收到隔年才能拆開利市封，但電子利市一過賬就知道金額的多寡，就沒有過年的意思了。