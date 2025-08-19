西班牙餐廳侍應一貼心舉動 女子看完賬單呻「中伏」終獲回應
撰文：莊勁菲
一位名為庫內 （Laura Cunei）的女子和親友8月5日到西班牙旅遊勝地伊比薩島（Ibiza）一家壽司餐廳用餐，遇到女侍應熱心幫忙把幾個手袋掛在桌邊掛鈎。但庫內結賬時卻發現，賬單上赫然寫着gancho bolsa（西班牙語：袋鈎），要價12歐羅（約109港元）。餐廳隨後回應稱是系統錯誤造成，實際上並未收費。
▼「幫掛手袋」收費12歐羅？
庫內上周二在社交平台X（舊稱Twitter）訴苦：「女侍應好心地把我們的手袋掛在桌上的一個小鈎子上。我們拒絕了她的好意，但在她堅持下，我們接受了。看到帳單後，我們很驚訝……這正常嗎？這合法嗎？」
她又向網民表示，當時就告訴店家並未索求這項服務，付這麼多錢不太合適。卻遭回應：「若你們願意可以拿走鈎子。」
當她們驚訝地拒絕提議後，對方又拿出一張沒有寫「袋鈎」的收據。
▼餐廳回應：並未收費 純屬意外
這家名為Wakame Ibiza的餐廳在Instagram上周五發表聲明，表示近日有誤會瘋傳，解釋餐廳當時未向顧客收取「袋鈎」費用：「收據上的金額是我們系統錯誤造成的。雖然被標示為價格，但它應該顯示為零成本。」
庫內的貼文在網上引發關注，不少網民表示同情：「這就跟因為你坐在餐椅上就收費一樣。」「他們接下來要收取『呼吸費』。」
亦有人質疑庫內炒作：「我去Wakame好多年了，從沒因掛鈎被收費。」「可惜網絡已變成一個不重視真相的地方，人們試圖發布聳動的戲劇性假新聞。」
