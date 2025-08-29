巴黎世家最新Tote Bag「撞臉超市皺皮舊膠袋」惹議　猜猜多少錢？

巴黎世家（BALENCIAGA）又對膠袋下手了！



時尚圈又開始「作妖」了！前段時間，巴黎世家推出了一款包，名叫「Marché可摺疊托特包」。

但一看實物……這不就是我超市買菜兩毛錢一個的膠袋嗎？

巴黎世家一款酷似「舊膠袋」的Men's Marché Packable Tote Bag Medium in Blue惹起網友熱論。（balenciaga.com）

猜猜價格多少？點圖放大看更多產品介紹：

+ 4

是的，你沒看錯，它長得和免費送的購物袋幾乎一模一樣，甚至連摺痕都沒放過！尺寸不小，高53cm、長50cm，但寬度只有1cm。沒錯，扁得就像剛被壓箱底翻出來的舊袋子。

不過，據說材質不是普通塑料，而是聚酰胺+迪尼瑪纖維（據說比鋼鐵還堅硬），承重高達10公斤！裝電腦、塞iPad、甚至扛顆西瓜都沒問題（如果你捨得）。

當然，最顯眼的還是包身上大大的一行字：Balenciaga。彷彿在說：

注意！這不是超市贈品，是牌子貨！

網友一看，立即掀起熱議：

「這設計我上我也行，反正就是複製粘貼一個膠袋？」

「建議超市推出聯名款，購物滿100免費送。」

「明明可以直接搶錢，卻還送你一個包……」



而這，已經不是巴黎世家第一次「接地氣」了。之前他們就出過神似「IKEA宜家FRAKTA購物袋」的藍色托特包。後來又推出過全黑小牛皮版的「垃圾袋包」，一度讓人懷疑：設計師是不是每天都在超市找靈感？

說到底，奢侈品的設計邏輯，有時候真的讓人看不懂。你說它離譜吧，卻總有人願意花995美元（約7764港元）為創意買單；你說它像買菜袋吧，它偏偏又用了高科技材料、能裝耐扛。

所以啊，以後在路上見到有人拎「膠袋」，別笑太早，萬一那是買不起的巴黎世家呢？

【延伸閱讀】男友送Balenciaga名牌手袋 女網友驚悉真相極失望：感動消散掉了（點圖放大閱讀）：

+ 21

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】