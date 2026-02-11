70歲已婚Google前CEO與27歲美女驚傳「爺孫戀」　女方背景驚人

高齡70歲的Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）日前被捕捉到與27歲德國名模格洛麗亞（Gloria-Sophie Burkandt）在達沃斯（Davos）世界經濟論壇形影不離，合照瘋傳後引發熱議。女方不僅擁有經濟學碩士背景，更是德國巴伐利亞州州長索德（Markus Söder）的長女。



政界千金背景曝光：學霸模活躍歐美菁英圈

紐約郵報報道，格洛麗亞的父親是現任德國巴伐利亞州州長、基社盟（CSU）黨魁索德。格洛麗亞目前正於紐約撰寫其經濟學博士論文，德國媒體形容她：「遠不只是前Google行政總裁的朋友。」她的經濟學家、模特兒與作家背景，讓她能遊走於紐約、洛杉磯與德國的政治、商業及文化菁英圈中。

70歲Google前行政總裁，施密特(中)在達沃斯經濟論壇期間跟27歲德國名模格洛麗亞(右)一同現身。(YouTube@OzraeliAvi)

看看27歲德國名模格洛麗亞更多相片：

+ 15

現年27歲的格洛麗亞，不僅完成了企業管理與經濟學業，更擁有企管碩士學位。在模特兒界，她曾登上土耳其版《Vogue》雜誌封面，並曾為《Teen Vogue》撰稿。然而，她在2022年的一篇文章中，表示自己在私人與職業生活中曾遭遇性騷擾。她寫道，18歲實習期間曾遭老闆不當觸碰，對方常在電梯或廚房碰面時，將手放在她的肩膀和腰上。

學霸形象遭疑 曾被譏「最笨名人」

儘管擁有碩士學位，格洛麗亞在德國媒體眼中卻是個爭議人物。她曾參加德國電視益智節目《德國最笨的名人》，在節目中對基本拼字與常識表現掙扎，甚至未能辨認出前總理科爾（Helmut Kohl）的身份。

根據彭博億萬富翁指數，70歲的施密特淨資產估計高達546億美元（約4267億港元）。雖然他與妻子溫蒂（Wendy Schmidt）結婚超過40年，但外界多年來公認兩人維持「開放式婚姻」，儘管雙方從未公開證實。

施密特的私生活時常伴隨著高調的感情關係與法律紛爭，他近年曾與企業家里特（Michelle Ritter）交往，這段關係最終卻在里特提出的一連串訴訟中瓦解。里特指控施密特有財務不當與不當行為，雖然施密特堅決否認，但訴訟目前仍在進行中。除了里特，施密特過去也曾與前奧運花式溜冰選手杜伊斯伯格（Alexandra Duisberg）被拍到一同出國旅行。

Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）2025年11月在加州出席電影活動（Getty）

延伸閱讀：47歲日本凍齡模特兒童年照成話題 獲讚從小美到大：一點都沒變

+ 9

延伸閱讀：

買不起20元文具…印尼10歲男童樹上輕生 留手寫信：媽媽別哭

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】