世界十大粗獷派建築突尼斯湖畔酒店拯救行動無果　正式拆除建商場

從輝煌，到廢棄，到拆除。最近，建築圈傳來一個令人惋惜的消息，又一座建築大師傑作，要被拆除了！在突尼斯市區，突尼斯湖的西岸，有一座混凝土建築靜靜矗立了半個世紀。由意大利建築師Raffaele Contigiani設計的湖畔酒店，自1973年落成以來，一直是這座城市的視覺地標。然而，自2025年8月拆除計劃啟動後，前幾日被網友發現已正式拆除頂樓一層！



突尼斯半世紀地標正式清拆 倒金字塔神作讓路1.5億美元商場▼▼▼

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這座酒店是由突尼斯首任總統親自委託建造。其極具衝擊力的倒金字塔結構，強烈的懸挑，讓它在北非的天際線中獨樹一幟，放在半個世紀前，絕對夠大膽！同時也成為粗獷主義在北非最標誌性的存在。在70年代的鼎盛時期，這裏曾接待國際巨星，其身影頻繁出現在明信片上。

可惜好景不長，由於建築維護成本高，又趕不上後來的豪華酒店潮流，2000年，酒店關閉，從此陷入長期的閒置與荒廢。

在拆除消息傳出後，突尼斯現代建築保護組織DOCOMOMO突尼斯分會創始人Salma Gharbi，帶領發起的「拯救湖畔酒店」倡議迅速發酵。包括多位國際知名建築師在內的專業人士也發聲支持保留，認為這不僅是一座建築傑作，更承載着突尼斯現代化歷程的集體記憶。並將其譽為世界「十大粗獷主義建築瑰寶」之一，認為拆掉它是「世界遺產的巨大損失」。

期間，文化部也曾給過臨時保護。但由於保護令未獲延期，加之2010年收購該資產的利比亞外國投資公司（LAFICO）持續推進拆除計劃，這座建築終究難逃宿命。

根據規劃，這裏將要建一座耗資1.5億美元的綜合體，包括一棟20層的豪華酒店和一個購物中心。Raffaele Contigiani的這座代表作，即將從物理上消失。

不過，圍繞這座建築的討論還在繼續：什麼是值得保留的遺產？現代化是否必須以抹去記憶為代價？那麼，關於「湖畔酒店」的去留，你們怎麼看？

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