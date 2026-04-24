女遊客來港光顧冰室驚見「五星級大鼠」：已落單唯有頂硬上｜有片

香港素有美食之都的聲譽，惟部份食肆的衛生問題一直為人詬病。一名女遊客近日在網上分享她在香港用餐的「特殊體驗」。她乘搭22小時的長途班機抵港，充滿期待地踏入一間連鎖冰室享用第一餐，豈料卻遇上一隻大「米奇」。女遊客用手機拍下了這隻大老鼠，一邊大呼難以置信，惟她之後無奈地表示已下了單，只能硬着頭皮吃完這頓飯。



女遊客分享在香港冰室用餐的「特殊體驗」：

從這名女遊客的社交平台帳戶可見，她是一位來自德國的旅客，正展開環遊世界的背包之旅，而她的首站就是香港。

從她拍下的影片可見，鏡頭清晰地拍下一隻老鼠，正大模廝樣地站在餐廳座位旁的高處隔板上不斷擦拭自己的臉龐。這段片中最搞笑的是，老鼠站立的位置下方有一塊菠蘿包的宣傳牌，彷彿這隻老鼠是被這款菠蘿包吸引而來。

鏡頭其後一直往後移，女事主則不斷驚呼不可思議（no way）。當鏡頭面向女遊客，她一臉苦笑地表示：「我已經下單了，管他的，我會在這裏用餐」。(I already gave in my order, fxxk it. I gotta eat here）

她在貼文上寫道：「在香港下單點了食物，結果就看到這個。環球旅行第一天圓滿結束」。

女遊客分享在港拍下的美圖，不忘在最後一張照片回顧用餐特殊經歷：

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儘管如此，這位女遊客似乎依然有對香港留下美好的印象，她其後發文分享在香港拍下的照片，惟在最後一張照片中再次分享在冰室用餐的「特殊經歷」。