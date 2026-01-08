飛機乘客遞來嘔吐袋　空服員打開發現內有玄機　直呼差點哭出來

大部分人都喜歡收到禮物，意料外的禮物更是令人難忘。有一名空服員在例行航班上收到乘客遞來的嘔吐袋，原以為是垃圾，打開後竟發現機上每位乘客都在袋中放了小費，總計208美元，而這份意外驚喜來得剛好，因為她正為聖誕節禮物的開銷煩惱，讓她十分感動。



《People》報導，這位幸運空服員布魯伊特（Brittany Bruyette）在TikTok上分享了這段暖心經歷。她回憶，當時她正在走道上服務，一位乘客突然遞給她一個密封的嘔吐袋，並說「這是給你的」。布魯伊特坦承，她當下以為對方在開玩笑，認為袋子裡裝的是需要丟棄的垃圾，因為這種情況在飛行途中並不少見。

乘客集資送暖 空服員超感動

服務完其他乘客後，布魯伊特將袋子帶回廚房，在餐後清理時，她感覺有個聲音告訴她應該打開看看。打開後她驚訝發現，機上每位乘客都在袋中放了小費，總金額達208美元。她回憶當時幾乎要哭出來，但因為還在值班必須克制情緒，只能默默在心中感謝這份慷慨善意。

布魯伊特透露，今年假期過得並不順遂，航班起飛前幾週她一直為經濟狀況擔憂，不確定能否買聖誕禮物給父母。她表示，雖然身為空服員偶爾會收到小費，但通常只有5到20美元，從未經歷過整個機艙乘客集體給小費的情況。她說，這208美元對某些人來說或許不算什麼，但對她而言卻是莫大的恩賜。

這段影片在她上傳後迅速爆紅，許多觀眾被這份意外的人性光輝所感動。布魯伊特也表示，希望她的故事能讓人們重拾希望，記住即使在困難時刻，善良依然存在：

我希望人們能從中感受到，這世上依然存在著善良。

而對她來說，那個差點被丟掉的嘔吐袋也成了難忘的美好回憶。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】