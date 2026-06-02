悉尼《星聲夢裡人》音樂會鋼琴家急病　21歲大學生上台救場獲激讚

《星聲夢裡人》（La La Land）音樂會澳洲悉尼場演出期間，原定鋼琴家突然身體不適無法繼續演出，主辦單位緊急向觀眾席求援，隨後一名21歲大學生登台代打，成功完成演出，宛如電影情節真實上演。



演出中途喊卡 大學生臨危受命上台

美媒報道，《星聲夢裡人》音樂會於澳洲悉尼達令港劇院（Darling Harbour Theatre）舉行首演時，奧斯卡得獎作曲家赫維茲（Justin Hurwitz）突然詢問現場觀眾，是否有人具備即興視譜演奏能力，因原本的鋼琴家因身體不適無法繼續演出，隨後在朋友推薦下，21歲大學生納薩（Sterling Nasa）上台接替演奏。

奧斯卡得獎作曲家赫維茲突然詢問現場觀眾，是否有人具備即興視譜演奏能力。（Instagram@maddiecorwin）

這一幕彷彿直接出自2016年電影《星聲夢裡人》，片中由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）飾演的爵士鋼琴家賽巴斯汀（Sebastian），以及愛瑪史東（Emma Stone）飾演的演員米亞（Mia），都在洛杉磯尋找屬於自己的演藝事業舞台。

21歲大學生頂上彈鋼琴驚艷全場▼▼▼

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僅花數分鐘準備 表現驚艷全場

曾以《星聲夢裡人》配樂拿下兩座奧斯卡獎的赫維茲表示，納薩上台前，他非常緊張，完全不知道結果會如何，不過當納薩開始演奏後便很快放下心來，「他一開始彈，我就被驚艷到了。」

納薩則表示，能獲得觀眾掌聲當然很開心，但更重要的是享受當下：

這是一個小時的音樂演出，你身處一支優秀的樂團之中，還有一位兩度獲得奧斯卡獎的指揮家，所以就盡情享受吧。

據其LinkedIn資料，納薩目前主修政治與國際關係，同時兼任風笛教師，他事後也在LinkedIn上分享這段經歷，形容這是一連串瘋狂巧合下誕生的挑戰，但也是一次非常有趣的體驗。當時在觀眾席的柯爾文（Maddie Corwin）拍下整個過程並上傳至Instagram，她表示自己從未見過專業演出中途停下來，直接詢問觀眾是否有人願意上台接手演奏。

柯爾文表示，納薩只接受了兩、三分鐘簡短說明便登台演出，不僅展現十足沉著，表現也相當出色，甚至完成了一段鋼琴獨奏，「你可以感受到全場都在為他加油。」

柯爾文認為，整場演出最終順利完成，幾乎看不出中途曾發生突發狀況，而這個故事也完美體現《星聲夢裡人》中，藝術家勇敢追逐夢想的精神。

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