3D列印技術邁向新一步　英國男裝上全新義眼　難分真與假

11月25日英國男子瓦茲（Steve Varze）締造歷史性一刻，他成為全球第一位裝上「3D列印義眼」的人，他的義眼比其他替代品都要來得更真實，且瞳孔顏色和原本並無二致，乍看之下和正常眼睛根本沒兩樣。



《CNN》報道，瓦茲住在英格蘭東倫敦的哈克尼（Hackney），是左眼眼睛看不見的盲友，他曾在11月11日體驗試裝，但直到25日才正式接受「3D列印義眼」。

傳統義眼的作法是手製描繪患者虹膜，接着埋進眼窩，但這個設計會完全讓光線無法穿透進眼睛。然而透過3D列印製造出來的義眼，除了外觀上更自然外，侵入性也更少，盲友適應期能從原本的6周縮短至2到3周。

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此外，傳統義眼必須花費約2小時替盲友測量眼窩及鑄模，但3D義眼的製作只需電子掃描眼窩，就能描繪出真實的樣子，時間也很短僅需半小時左右。這次瓦茲的3D義眼是先送到德國打印後，再運送回英國，眼科醫院技工再製作出來，可說是一次跨國合作。

瓦茲表示「我從20歲開始就一直有裝義眼的需求，總是很想知道別人是怎麼看我的」，當他使用傳統義眼時，總往鏡子裏瞧，實在是很不自然也不喜歡，直到現在他擁有3D列印義眼之後，他恐怕不再需要介意外界眼光，因為左眼就跟真的沒兩樣。

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