美國夫婦攜6歲兒跑畢全馬惹議　奧運選手：肯定對孩子不好

美國一對夫婦因帶上6歲兒子雷尼爾（Rainier）跑完逾42公里的全程馬拉松而遭受網民批評。



美國女跑手古徹（Kara Goucher）5月5日表示，並非質疑這對父母的動機，但作為奧運選手，「我向你擔保，這對孩子不好。」

卡米與本・克勞福德（Kami and Ben Crawford）的Youtube頻道和Instagram帳號分別擁有4.69萬名訂閱者和1.2萬名粉絲，兩夫婦經常分享帶孩子外出活動的影片和相片，如跑步、爬山和露營等。

美國夫婦卡米與本・克勞福德5月3日在Instagram分享6歲兒子雷尼爾（Rainier）手持薯片的相片，稱自己在比賽時告訴兒子，如果繼續跑下去會買薯片給他。（Instagram@fightfortogether）

這對夫婦1日帶上年齡介乎6歲至20歲的6名兒女到辛辛那提（Cincinnati）參加飛豬馬拉松比賽（Flying Pig Marathon），8人歷時8小時35分跑完全程42.195公里。

他們同日在分享跑完馬拉松的全家大合照後，底下很快出現數百條留言，對孩子的安全和健康表示關注。有人說在現場看到雷尼爾孩子哭泣，形容這對孩子來說是一場殘酷的比賽，也有人恭喜他們跑完全程。

古徹5日亦在Twitter推文指，作為父母，他們需要保護孩子正在發育的身體。她說，一個6歲的人不明白什麼叫擁抱苦難，不會意識到自己有權利或者應該停下來。

I'm not questioning motivation or saying it is bad parenting. But as an Olympic athlete, I promise you this is not good for the child. Children are children. Let them run around, but as the parent you need to protect their growing bodies and their young minds. — Kara Goucher (@karagoucher) May 4, 2022

這對夫婦其後推文解釋，他們沒有強迫任何一名孩子參賽，比賽期間無數次詢問6歲兒子會否想停下來，兒子明確表達希望繼續，他們也沒看到兒子有中暑或脫水的跡象。