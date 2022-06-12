俄羅斯麥當勞再度揭幕　新店名曝光　銳意2個月內重開所有門市

俄羅斯的麥當勞業務易主，如今以新面貌示人，6月12日再度開業迎客，新店名為Vkusno & tochka，意為「美味就是這樣」。美國麥當勞因俄烏開戰，結束在俄羅斯逾30年的業務。



美國麥當勞撤出俄羅斯後，資產轉售給當地特許經營夥伴之一的西伯利亞企業家戈沃爾（Alexander Govor）。

在俄羅斯僅餘其中一家麥當勞門市大排長龍，擠滿搶吃最後一份漢堡的客人▼▼▼

重新營業的15間門市，最先集中首都莫斯科市內或近郊。

公司行政總裁帕羅耶夫Oleg Paroyev表示，公司計劃6月底前重開200間門市，並在夏天結束前讓境內全部850間門市重開。

他稱：「我們的目標是讓客人不會注意到品質或氣氛上的差別。公司要求我，首先，要留住員工，為他們提供工作。這是我須做的。」

他稱店面將保留原來麥當勞的內部結構，但不會使用舊標誌、品牌及餐單。他又強調，新品牌將維持在消費者可承擔的價錢，但不排除短期內輕微加價。

▼有網民認為新標誌與MOS BURGER標誌有相似之處▼

wow. it looks very similar to the mos burger logo pic.twitter.com/wjM6PjvJqc — Афшин Макати 🇯🇵🇷🇺 (@makati1945) June 9, 2022

據悉，戈佛的目標是2個月內讓所有麥當勞餐廳重開，並由現在850間餐廳，擴展到1000餐廳。

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