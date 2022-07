戴妃罕見肖像畫公開展出 　當年與畫家成密友 　畫室成避風港

今年7月1日是英國已故威爾斯王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)61歲冥誕。倫敦一間畫廊6月30日起首次公開展出她一幅罕有肖像畫。在這幅畫背後,戴妃當年與畫家尚克斯(Nelson Shanks)夫婦成為密友,曾30次到他們的畫室,形容該處就是她的「避風港」。



這幅油畫是由美國藝術家尚克斯(Nelson Shanks)於1994年繪畫,畫中戴妃身穿綠色禮服。美媒People指,與一般王室肖像畫不同,此畫捕捉了戴妃目光低垂地沉思的神態。

尚克斯當年受委託為戴安娜繪畫一幅全身肖像畫,他並沒有只畫一幅,在繪畫正式全身肖像畫前,也畫了其他戴妃肖像以作為準備工作,這次展出的作品正是準備之作。

據畫廊Philip Mould & Company稱,戴安娜當年曾30度前往尚克斯在倫敦的畫室,為作模特兒而合共坐了35個小時,她更與尚克斯夫婦成為密友。

在1994年時,戴安娜已與查理斯王子分居,尚未正式離婚,外界對她的感情生活甚為好奇,她也飽受困擾。戴安娜曾在一封寫給尚克斯兩夫婦的信中表示「來到畫室是個避風港,充滿愛與支持。」(coming to the studio was a safe haven, so full of love and support.)

↓↓ 畫廊對戴妃肖像畫的介紹 ↓↓

根據畫廊新聞稿,這幅畫將展出至7月6日。

這幅肖像畫1月在蘇富比(Sotheby's)拍賣行以逾20萬美元的價格成交,是最初估價的10倍多。

↓↓ 尚克斯當年在畫室為戴妃畫畫的情景,尚克斯在2015年逝世 ↓↓