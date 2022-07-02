戴妃罕見肖像畫公開展出 　當年與畫家成密友 　畫室成避風港

今年7月1日是英國已故威爾斯王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）61歲冥誕。倫敦一間畫廊6月30日起首次公開展出她一幅罕有肖像畫。在這幅畫背後，戴妃當年與畫家尚克斯（Nelson Shanks）夫婦成為密友，曾30次到他們的畫室，形容該處就是她的「避風港」。



這幅油畫是由美國藝術家尚克斯（Nelson Shanks）於1994年繪畫，畫中戴妃身穿綠色禮服。美媒People指，與一般王室肖像畫不同，此畫捕捉了戴妃目光低垂地沉思的神態。

尚克斯當年受委託為戴安娜繪畫一幅全身肖像畫，他並沒有只畫一幅，在繪畫正式全身肖像畫前，也畫了其他戴妃肖像以作為準備工作，這次展出的作品正是準備之作。

據畫廊Philip Mould & Company稱，戴安娜當年曾30度前往尚克斯在倫敦的畫室，為作模特兒而合共坐了35個小時，她更與尚克斯夫婦成為密友。

在1994年時，戴安娜已與查理斯王子分居，尚未正式離婚，外界對她的感情生活甚為好奇，她也飽受困擾。戴安娜曾在一封寫給尚克斯兩夫婦的信中表示「來到畫室是個避風港，充滿愛與支持。」（coming to the studio was a safe haven, so full of love and support.）

↓↓ 畫廊對戴妃肖像畫的介紹 ↓↓

根據畫廊新聞稿，這幅畫將展出至7月6日。

這幅肖像畫1月在蘇富比（Sotheby's）拍賣行以逾20萬美元的價格成交，是最初估價的10倍多。

↓↓ 尚克斯當年在畫室為戴妃畫畫的情景，尚克斯在2015年逝世 ↓↓