Taylor Swift新專輯引發網民解讀潮　新歌疑似嘲笑Kim Kardashian

美國天后Taylor Swift日前推出了第11張秘密「雙專輯」《The Tortured Poets Department》及第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，Taylor在過去的歌曲都會暗藏對前男友們的評價及秘密，新專輯推出後，有Swifties（Taylor Swift粉絲暱稱）發現疑似在歌曲《ThanK you aIMee》中取笑Kim Kardashian，隨即掀起網民熱烈討論。

Taylor Swift日前（19日）推出了第11張新專輯《The Tortured Poets Department》。（IG圖片）

《TTPD》為秘密「雙專輯」。（IG圖片）

第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，並額外收錄15首歌曲，共有31首新歌送給粉絲。（IG圖片）

有網民認為Taylor Swift在歌曲《ThanK you aIMee》中取笑Kim Kardashian，除了歌曲名字中的大寫字母為「KIM」之外，歌詞中寫道：「我認為你並沒有太大改變，因此我改變了你的名字和任何真正的關鍵線索，有一天，你的孩子回家唱著一首只有我們兩個知道是關於你的歌。」Taylor更疑似提到Kanye West與Kim所生的女兒North。

有網民認為Taylor Swift在歌曲《ThanK you aIMee》中取笑Kim Kardashian。（IG圖片）

歌曲名字中的大寫字母為「KIM」。（IG圖片）

然而Taylor Swift跟Kanye West的不和源於2016年的歌詞爭議，當時Kanye在歌詞中稱Taylor為「b***h」，並指歌詞是經過Taylor本人同意後才加入的，但Taylor卻否認。Kanye當時的妻子Kim Kardashian公開一段錄音，稱Taylor其實知情但卻扮無知，事件令Taylor遭受外界海量批評，而今次在新歌中疑似反擊Kim，意外地引起大批網民討論。