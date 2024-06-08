美國歌后親解病況！一唱歌「頸子像被勒住」難言何時能復出

昔日叱吒樂壇的天后Celine Dion莎蓮迪安（台譯：席琳狄翁），已經因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，兩年多無法舉行演唱會，連她自己自己都不知道何時能夠再次在觀眾面前展現過去的天籟美聲。她在美國NBC招牌晨間節目「今天」接受專訪，親自解釋得了這種罕見疾病後，為何無法再唱歌：「好像有人勒住你的脖子，彷彿要把你的咽喉推開，你沒辦法飆高音或是發出低音，然後就會痙攣。」



Celine Dion年前證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫取消巡迴演唱會專心養病。（CFP）

之前Celine Dion患病時瘦到皮包骨。（Getty Images）

根據醫學資料，「僵硬人症候群」不僅會讓人的四肢和軀幹都僵硬，有時也會造成強烈的肌肉痙攣。莎蓮迪安坦言，2008年開始注意到自己的身體可能有這樣的狀況，甚至一下子很快難以控制聲音，但那時情況尚未嚴重到無法演出，她也自我安慰，覺得應該會慢慢好起來。然而她的手腳僵硬和肌肉痙攣開始變成問題，還擴散到她的腹部、脊椎與肋骨，有時還因為痙攣的太厲害讓她受傷。

雖然莎蓮迪安現在每個禮拜有5天在接受僵硬人症候群的治療，她在設法讓腳趾、膝蓋等部位的僵化程度減輕，也試圖要讓聲音回來，卻坦言不知道是否還能夠再度演出，她沒辦法給大家一個明確的日期，像是「4個月以內」這樣的答案。樂迷們為她的情況心疼，希望她能早日康復，得以重現往昔風靡全球的風采。

延伸閱讀：63歲周華健跌倒「腳傷未癒」頂硬上 繼續開騷仲主動同粉絲合照

+ 3

延伸閱讀：

張學友道歉了！開演前4小時停辦 罹患RSV：讓觀眾失望

獨／行走春藥Tyson Yoshi求婚！46萬巨鑽吐婚禮進度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】