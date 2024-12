劉德華演唱會｜陶大宇台下跟住唱 《倒轉地球》 《獨自去偷歡》

今年聖誕 、除夕、新年3大節日,在紅館舉行《今天… is the day 》巡唱香港站的劉德華不愁寂寞,因為每一天都有不少fans和圈中友好捧場包括:梁家仁、呂良偉、陶大宇、姜皓文、林家熙(Locker)、胡子彤、丘彥筒(Marf)、魯庭暉、梁競徽(唯唯)、張穎康、范振鋒等,陪着他一起共渡佳節。華仔連續兩晚在encore 環節高唱「We Wish You a Merry Christmas」應節普天同慶,令現場充滿節日氣氛。而演唱會中大受歡迎的大頭仔ANDY更變身聖誕老人,被華仔委以重任在紅館場外,以神秘嘉賓出現,叮囑他好好招呼一眾fans,任他們合照打卡,為節日增添歡樂。

演唱會舉行至昨晚已第七場,前晚陶大宇聽到自己的飲歌《倒轉地球》音樂響起,不禁隨着拍子,跟台上的華仔互相輝映,興奮的高唱起來,雖然兩人分別在台上、台下,但難得2人紅館「同場」合唱,一於樂在其中。當華仔唱《獨自去偷歡》時,大宇更模仿華仔的招牌動作,邊唱邊跳,連身邊的唯唯也拍掌和應讚好。

而來自台灣的台語流行舞曲女歌手謝金燕適逢聖誕正日生日,昨日專程看華仔個唱慶生;在華仔演唱快歌部份時,隨着節拍舞動,全程投入的享受華仔個唱中。此外,呂良偉意猶未盡已第二次捧場,說是自己和太太今年聖誕最佳節目。而久違了的梁家仁平安夜也跟家人一起捧場,家仁哥與華仔相識多年,10多年沒看演唱會,今次一次過補返數,對華仔的快歌和慢歌不陌生,不時跟着唱,快歌部份也看得起勁,站起來揮動螢光棒跳着唱着,十分精靈。

此外,之前連續52場巡唱現身的大頭仔ANDY,今次在香港站被華仔委以重任,變身演唱會親善大使,代表華仔在紅館場外跟fans近距離接觸,任大家合照打卡,希望讓fans無論場內場外都留下開心美好回憶。