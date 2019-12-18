【陳奕迅演唱會】退款安排睇清楚！　經城市售票網購票會扣手續費

陳奕迅原訂於本月至下年1月舉行一連25場《Fear and Dreams》跨年演唱會，但基於無法預計和保證25場演出期間的觀衆安全和相關交通配套，上月決定取消。今日環球唱片發出特別通告，公布退款安排。

透過東亞銀行信用卡優先訂票購票的人士，將由AEG Promotion Limited（“AEG”）於2020年3月15日或之前退回已購門票的面值總額予有關持卡人用以購票之東亞銀行信用卡賬戶。透過公開發售購票的人士，主辦機構將透過購票通（香港）有限公司（“購票通”）將已購門票的面值總額，但不包括購票時城市售票網收取的手續費，直接全數退回用以購買有關門票之信用卡賬戶。透過內部認購購票的人士，主辦機構會安排將已購演唱會門票的面值總額全數退回經主辦機構短訊或電郵確認已收到購票付款而在等待通知領取門票之訂購人士。主辦機構將聯絡有關人士進行退款安排，計劃於2020年4月30日或之前完成全部退款。

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陳奕迅《Fear and Dreams》 演唱會退款安排全文：

【特別通告】FWD富衛保險 陳奕迅 Fear and Dreams 香港演唱會 19/20 退款安排

對於早前宣布取消的《FWD富衛保險 陳奕迅 Fear and Dreams 香港演唱會 19/20》，主辦機構現公布退款安排如下：

優先訂票：所有經東亞銀行信用卡優先訂票服務購買演唱會門票之人士，將由AEG Promotion Limited（“AEG”）於2020年3月15日或之前退回已購門票的面值總額予有關持卡人用以購票之東亞銀行信用卡賬戶。為免存疑，此退款不包括AEG已收取的購票手續費。詳情將會在2019年12月18日於東亞銀行網頁www.hkbea.com公布。如有查詢，請致電AEG熱線：2697 1989（辦公時間：星期一至五，上午10時至下午1時，下午2時至6時）或東亞銀行信用卡客戶服務熱線 3608 6628。

公開發售：所有經城市售票網網上、 流動應用程式或電話購票熱線購買演唱會門票之人士，主辦機構將透過購票通（香港）有限公司（“購票通”）將已購門票的面值總額（不包括購票時城市售票網收取的手續費）直接全數退回用以購買有關門票之信用卡賬戶。購票通會於2020年4月30日或之前完成所有經城市售票網公開發售門票的退款手續。如有查詢，請致電購票通客戶服務熱線： 2314 4228（辦公時間：上午10時至晚上8時，星期一至日, 包括公眾假期），或電郵至cs@cityline.com.hk。

內部訂購：主辦機構會安排將已購演唱會門票的面值總額全數退回經主辦機構短訊或電郵確認已收到購票付款而在等待通知領取門票之訂購人士。主辦機構將聯絡有關人士進行退款安排，計劃於2020年4月30日或之前完成全部退款。如有查詢，請致電主辦機構查詢電話：3615 1876（辦公時間：星期一至五，上午11時至下午1時，下午3至6時），或電郵至info@eslltd.com。

如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。

主辦機構在此再次衷心感謝各位的體諒和支持。

主辦機構：ESL Ltd

2019年12月18日

雖然演唱會取消，唯有重溫以往精彩時刻「止癢」。(按圖放大)(資料圖片)