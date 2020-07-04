台灣天團蘇打綠爆笑改名「魚丁糸」　點擊教你個「糸」字點讀

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台灣天團蘇打綠（Sodagreen）終於回歸！真係等到樂迷們變晒長頸鹿，不過大家以後都不可以再叫吳青峰、謝馨儀、史俊威（小威）、何景揚（阿福）、劉家凱、龔鈺祺（阿龔）這隊6人組合做「蘇打綠」或者「Sodagreen」...

蘇打綠改名「魚丁糸」，勁有創意。（IG@oaeen.ig）

唔使驚，因為他們只是宣布團名由原來的蘇打綠（Sodagreen）改名成為魚丁糸（oaeen）重新出發！據消息指，因為休團3年的蘇打綠因為與前老闆鬧翻，但又因為蘇打綠（Sodagreen）已被前老闆註冊了版權的關係，再加上他們堅持於今年復團等原因，所以才決定解散後再重新合組成為「魚丁糸」（oaeen），團員們甚至連名都改埋，變成「日出」（青峰）、「香我」（馨儀）、「八女」（小威）、「可田」（阿福）、「豕豆」（家凱）、「金八」（阿龔）。

「魚丁糸」個「糸」字不是讀「絲」，而是讀做「覓」字（mik6）。（IG@oaeen.ig）

到底改名準則係邊？其實聰明的粉絲一早睇到，就是將本來的名字拆開而來...真是超級有創意。那麼，有一個重要的問題，到底「魚丁糸」，特別是個「糸」字點讀呢？其實根據《康熙字典》記載，「糸」字為部首的字多與絲線布匹類有關，粵語讀音則為mik6，即是大家所說的「尋覓」的「覓」字，而國語讀音則為「mì」。

順帶一提，台灣新樂團「魚丁糸」宣布將在7月31日於台北Legacy舉辦「魚丁糸 Follow Me演唱會」和大家「初次見面」。有機會到訪台灣的粉絲，到時就可以大大聲叫他們「魚丁糸」！

點擊下圖回憶　睇蘇打綠演唱會的感動：

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