蘇慧倫相隔13年再開簽名會兼現場演唱　男粉絲台下聽歌感動到喊

蘇慧倫昨天於台北信義區舉辦簽唱會，慶祝新專輯「面面」獲好評與首場大型演唱會「生命之花」票房告捷，只是距離上回簽名會已相隔13年，她打趣說：「一直覺得辦簽名會已經是年輕一輩歌手的事了，這次要辦這個簽名會我自己也嚇了一跳！」

她在現場演唱新歌「安和」和經典歌曲「戀戀真言」，看到粉絲帶著自己小孩來參加，她感性表示：「時光飛逝，以前的那些歌迷也長大了、有了他們的人生家庭，然後現在來參加我的活動，很感動。」台下更有男歌迷聽哭了，蘇慧倫被問到是否也忍不住哭了？她打趣說：「我哭了就沒辦法唱了，我有聽說，待會確定一下他是真的哭了、還是流汗滴到眼睛才紅紅的。」

+ 3 + 2

蘇慧倫將於9月12日在台北流行音樂中心（北流）舉辦「生命之花」演唱會，這也是她出道30年來首場大型售票演唱會，近期積極訓練體能，但也坦言不知是天氣關係、還是壓力太大，導致睡眠品質不佳；她不擔心忘詞，只怕沒時間換衣服，但也說：「我的粉絲...不能說年紀啦，有一些歷練了，殼比較厚、比較硬一點，要想看要怎麼把他們的殼敲破，讓熱情出來。」問到家人是否出席？她說：「兒子不會來，因為兒子怕他坐不住，我擔心他在台下跑來跑去，可能會造成我台上尷尬。」

蘇慧倫曾是元祖級文青女神，49歲愈來愈靚被封凍齡仙女：

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

鼓鼓考慮娶大元 闖關怕被老闆五月天追債30萬

陳零九助陣被當「假人」 婁峻碩開唱放閃又噴男兒淚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】