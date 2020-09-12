方皓玟Gin Lee渡邊直美輪住嚟　盤點港台日4首畫面感十足最新MV

如果一首好歌是塊美味的pizza，那MV就是它的芝士粉；假如好聽的歌是個漂亮的女生，MV便是耐聞的香水，將歌曲昇華，令人回味無窮。凡遇上好歌，筆者都會期待MV推出，看它如何用影像呈現當中的故事，為歌曲添上更深層的意義。所以一個好的MV，並非只讓人能在K房大唱特唱，它可以擴闊你對歌曲的想像，令你更了解和迷戀一首歌。就讓筆者為你推介全球不同MV最美的一幕，一起欣賞這些結合音樂、影像和創意的藝術品吧！

1. 方皓玟〈All We Have Is Now〉：「把未來，還給昨天」

〈All We Have Is Now〉MV由劇集《歎息橋》的班底製作，由劇中四名年輕演員：陳健朗、談善言、黃定謙、楊偲泳擔任主角；兩位導演Fatball（李紹波）、25（楊承恩）分別為MV導演與創意總監。

MV以主角們於香港黑夜之中，驚恐狂奔作起首。當前奏奏起，畫風突然大轉，由黑夜變成陽光普照，主角四人坐著開蓬車出遊的畫面。其後配搭輕鬆明快的音樂和小明的歌聲，主角四人在郊外紮營遊玩、看煙花、看日出，表達出歌詞「變幻於當前 每個分秒 至最重要 All We Have Is Now」中，珍惜當下的意義。

歌曲去到尾聲，畫面轉折到開始時主角逃跑的情節，並寫著「把未來，還給昨天」。原來那些遊玩的畫面，都是昨日的事。本來歡樂的氣氛已使人忘卻起初的緊張感，但結尾的轉折卻令人反思。MV不只單單叫人珍惜當下玩樂或沉溺往日美好，悔恨現在。而是希望我們「好好記住昨天在昨天就已跑掉」，「風急雨大你都能撐起渡過低潮」，將這刻的艱辛撐過，把「未來」還給「昨天」。

2. 李友廷〈都好〉：為何不是我想的那樣？充滿彩蛋的人生控訴

「都好」，人生就是充滿著妥協，尤其在社會中，自主權可能就只剩下你決定吃甚麼。李友廷〈都好〉的MV中，扮演著帶頹廢感的公寓管理員，服務著公寓中住著各種各樣的租客。

MV中不論屋的裝潢、家具以及角色衣著都十分復古，拍攝鏡頭更帶暖色濾鏡。而李友廷飾演的管理員，充滿頹廢地打掃公寓，配合歌曲〈都好〉歌詞「反正我怎麼覺得從來不重要 什麼都好 給你決定都好」，真的使人有種甚麼都不想做的感覺。除此此外，MV更有著不少經典電影的彩蛋，如《閃靈》、《這個殺手不太冷》等，等著大家發掘。

雖然歌曲和MV給人一種慵懶感，但其實卻細訴著人生的體悟：主角每天做著千篇一律的工作、下定決心向女租客告白，對著鏡排練數百次，結果卻不如他想像。這不就是我們的人生？其實我們都只是順著社會而行，很多事其實早有答案。到我們參悟那時，試著說一句：「都好。」

3. 渡邊直美〈Rain On Me〉：超有心神還原之作

由兩位天后Lady Gaga和Ariana Grande合唱的〈Rain On Me〉MV，相信不少歌迷都看過。而日本搞笑藝人渡邊直美邀請美國選秀節目《全美一叮》的諧星Yuriyan合作，自資打造的〈Rain On Me〉「肚餓版」MV，別以為搞笑便沒有高水準製作，這個新版本不論舞蹈、特效還是造型，全都是神還原原著，連Lady Gaga本人都忍不住大讚！

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MV有大量心思位，例如從天而降的刀，改為串燒等美食，肚餓的渡邊直美甚至從腿上拔出丸子，大口大口地吃起來；由於MV於疫情肆虐期間拍攝，仔細一看，兩位主角的舞群皆戴上造型特別的口罩和面罩，連最後渡邊直美和Yuriyan互動的一幕，二人中間都隔著一塊幕，神還原得來還是做足防疫措施，抵讚！

最近香港疫情反彈，每天看新聞的心情既不安又忐忑，不妨看看這些輕鬆搞笑的MV，為自己在宅在家的日子帶來一點快樂吧！

4. Gin Lee〈幸福門〉：悲劇少女的幸福瑕想

Gin Lee隨著推出〈幸福門〉，代表著本年度計劃：「失格遊人」正式展開。「失格遊人」是講述1970年至2020年間，以三個女人於不同年代，同一空間中發生的故事。

作為系列的第一部曲，MV將環境塑造成70年代，由角色衣著、舊式的熱水壺、女星月曆到燈光色調，一切MV出現的畫面，彷彿都帶著觀眾穿越回到70年代。除了藝術設計上值得讚許以外，其故事及主角情緒鋪陳，亦十分亮眼。

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主角秦懿受身體所限，只能依靠輪椅出入。門開門關，在門後聽著母親換著一個個的情人；自己卻只能在房門內，相信著這「幸福門」外，屬於自己的幸福有日會降臨。MV中虛實交接，讓人摸不著頭腦，到底女主角推開「幸福門」後在沙灘嬉水、與男生邂逅的種種孰真孰假。到最後主角與母親鬧翻，母親把門換上新鎖。面對再也打不開的「幸福門」主角，只能帶著「為何讓我換上新鎖」的吶喊，割脈自盡。情緒鋪墊合理，用短短五分鐘將主角的感情、思考完全帶出，值得大家一看！

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