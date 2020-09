方皓玟Gin Lee渡邊直美輪住嚟　盤點港台日4首畫面感十足最新MV

如果一首好歌是塊美味的pizza,那MV就是它的芝士粉;假如好聽的歌是個漂亮的女生,MV便是耐聞的香水,將歌曲昇華,令人回味無窮。凡遇上好歌,筆者都會期待MV推出,看它如何用影像呈現當中的故事,為歌曲添上更深層的意義。所以一個好的MV,並非只讓人能在K房大唱特唱,它可以擴闊你對歌曲的想像,令你更了解和迷戀一首歌。就讓筆者為你推介全球不同MV最美的一幕,一起欣賞這些結合音樂、影像和創意的藝術品吧!

1. 方皓玟〈All We Have Is Now〉:「把未來,還給昨天」

〈All We Have Is Now〉MV由劇集《歎息橋》的班底製作,由劇中四名年輕演員:陳健朗、談善言、黃定謙、楊偲泳擔任主角;兩位導演Fatball(李紹波)、25(楊承恩)分別為MV導演與創意總監。

MV以主角們於香港黑夜之中,驚恐狂奔作起首。當前奏奏起,畫風突然大轉,由黑夜變成陽光普照,主角四人坐著開蓬車出遊的畫面。其後配搭輕鬆明快的音樂和小明的歌聲,主角四人在郊外紮營遊玩、看煙花、看日出,表達出歌詞「變幻於當前 每個分秒 至最重要 All We Have Is Now」中,珍惜當下的意義。

歌曲去到尾聲,畫面轉折到開始時主角逃跑的情節,並寫著「把未來,還給昨天」。原來那些遊玩的畫面,都是昨日的事。本來歡樂的氣氛已使人忘卻起初的緊張感,但結尾的轉折卻令人反思。MV不只單單叫人珍惜當下玩樂或沉溺往日美好,悔恨現在。而是希望我們「好好記住昨天在昨天就已跑掉」,「風急雨大你都能撐起渡過低潮」,將這刻的艱辛撐過,把「未來」還給「昨天」。

2. 李友廷〈都好〉:為何不是我想的那樣?充滿彩蛋的人生控訴

「都好」,人生就是充滿著妥協,尤其在社會中,自主權可能就只剩下你決定吃甚麼。李友廷〈都好〉的MV中,扮演著帶頹廢感的公寓管理員,服務著公寓中住著各種各樣的租客。

MV中不論屋的裝潢、家具以及角色衣著都十分復古,拍攝鏡頭更帶暖色濾鏡。而李友廷飾演的管理員,充滿頹廢地打掃公寓,配合歌曲〈都好〉歌詞「反正我怎麼覺得從來不重要 什麼都好 給你決定都好」,真的使人有種甚麼都不想做的感覺。除此此外,MV更有著不少經典電影的彩蛋,如《閃靈》、《這個殺手不太冷》等,等著大家發掘。

雖然歌曲和MV給人一種慵懶感,但其實卻細訴著人生的體悟:主角每天做著千篇一律的工作、下定決心向女租客告白,對著鏡排練數百次,結果卻不如他想像。這不就是我們的人生?其實我們都只是順著社會而行,很多事其實早有答案。到我們參悟那時,試著說一句:「都好。」

3. 渡邊直美〈Rain On Me〉:超有心神還原之作

由兩位天后Lady Gaga和Ariana Grande合唱的〈Rain On Me〉MV,相信不少歌迷都看過。而日本搞笑藝人渡邊直美邀請美國選秀節目《全美一叮》的諧星Yuriyan合作,自資打造的〈Rain On Me〉「肚餓版」MV,別以為搞笑便沒有高水準製作,這個新版本不論舞蹈、特效還是造型,全都是神還原原著,連Lady Gaga本人都忍不住大讚!

MV有大量心思位,例如從天而降的刀,改為串燒等美食,肚餓的渡邊直美甚至從腿上拔出丸子,大口大口地吃起來;由於MV於疫情肆虐期間拍攝,仔細一看,兩位主角的舞群皆戴上造型特別的口罩和面罩,連最後渡邊直美和Yuriyan互動的一幕,二人中間都隔著一塊幕,神還原得來還是做足防疫措施,抵讚!

最近香港疫情反彈,每天看新聞的心情既不安又忐忑,不妨看看這些輕鬆搞笑的MV,為自己在宅在家的日子帶來一點快樂吧!

4. Gin Lee〈幸福門〉:悲劇少女的幸福瑕想

Gin Lee隨著推出〈幸福門〉,代表著本年度計劃:「失格遊人」正式展開。「失格遊人」是講述1970年至2020年間,以三個女人於不同年代,同一空間中發生的故事。

作為系列的第一部曲,MV將環境塑造成70年代,由角色衣著、舊式的熱水壺、女星月曆到燈光色調,一切MV出現的畫面,彷彿都帶著觀眾穿越回到70年代。除了藝術設計上值得讚許以外,其故事及主角情緒鋪陳,亦十分亮眼。

主角秦懿受身體所限,只能依靠輪椅出入。門開門關,在門後聽著母親換著一個個的情人;自己卻只能在房門內,相信著這「幸福門」外,屬於自己的幸福有日會降臨。MV中虛實交接,讓人摸不著頭腦,到底女主角推開「幸福門」後在沙灘嬉水、與男生邂逅的種種孰真孰假。到最後主角與母親鬧翻,母親把門換上新鎖。面對再也打不開的「幸福門」主角,只能帶著「為何讓我換上新鎖」的吶喊,割脈自盡。情緒鋪墊合理,用短短五分鐘將主角的感情、思考完全帶出,值得大家一看!

