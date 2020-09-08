ELLEGARDEN直播演唱會邊唱邊飲酒　一首歌令鼓手高橋宏貴爆喊

日本傳奇樂團ELLEGARDEN 8月28日在YouTube舉行了首次免費直播演出「ELLEGARDEN 2020 YouTube生配信」，在這天的演出中聚集了超過21萬人同時在線收看，也創下觀看人次超過83萬人的成績，也因這場演出因為沒有留下存檔，演出結束後讓許多歌迷在網路上表示相當可惜。

演出一開始先為觀眾帶來《BBQ Riot Song》，隨後MC時主唱細美武士提到今年停了許多夏季音樂祭，沒什麼與歌迷們直接見面的機會，因此決定了這場演出，同時也表示演出是在團員及工作人員都做好健康管理的狀況下進行。

點圖看更多ELLEGARDEN直播演唱會精彩場面▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

與平時在現場舞台演出不同，除了演唱歌曲，現場還燒著營火，團員們圍繞著一面小酌，一面在每一首歌曲演出後閒聊及介紹歌曲，從以前團員們的互動，聊到現在用YouTube可以「斗內」的話題等，全程用相當輕鬆的方式進行，細美武士笑著說道「像這樣邊喝酒邊唱歌真的很久沒這樣過了。」，甚至在唱完第三首歌《虹》就哭出來的鼓手高橋宏貴等，都能中感受到團員彼此的信任及對ELLEGARDEN的愛。演唱《Make A Wish》時還出錯重來，讓細美武士自嘲道「現在的新聽眾看到這狀況可能會覺得『喂！』，但從很久以前就開始聽的老樂迷應該會說『哎呀又來了！』（笑）」以及演唱《Salamander》時，趁前奏時高橋宏貴、貝斯手高田雄一兩人點起了煙火等珍貴畫面都只能在這場演出中看到。

點圖看更多ELLEGARDEN IG照片▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

直播全程共約一個半小時，包括久違演出的《Alternative Plans》等演唱共11首歌曲，同時在最後也公開了當天直播會場位於福島縣的猪苗代野外音楽堂，最後以《金星》全場演出劃下句點，四名團員表示相當期待未來能夠與大家見面，其中吉他手生形真一最後說道「在這次的現場直播，而且是不插電演出中，對於該怎麼做一直在思考著，但回過頭來看這場像夢一般的演出，同時這次也是今年第一次所有工作人員都到齊，大家一起度過了很棒的一天，包括看著直播的各位，真的相當感謝。接下來讓我們在LIVEHOUSE或者音樂祭上見面吧！我們也會滿心期待那一天的到來！」

ELLEGARDEN從1998年成立以來經過超過20個年頭，雖然在2008年到2018年經歷過活動休止，但樂迷們對於ELLEGARDEN的熱情及期待並沒因此消逝，隨著這次高品質的演出直播，也讓樂迷們有機會在現在困難的大環境中，重新回味他們高品質又令人回味無窮的演出。

【「ELLEGARDEN 2020 YouTube生配信」歌單】 1. BBQ Riot Song 2. The Autumn Song 3. 虹 4. スターフィッシュ 5. Make A Wish 6. Salamander 7. Alternative Plans 8. Marry Me 9. Space Sonic 10. ジターバグ 11. 金星

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】